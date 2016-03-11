Берлин, 11 марта, 2016, 09:41 — ИА Регнум. Немецкие ученые смогли мгновенно телепортировать информацию о свойствах материи, сообщает пресс-служба университета Фридриха Шиллера в Йене.

framasphere.org Телепортация

Речь идет о телепортации данных от одного лазерного луча к другому лазерному лучу через устройство, осуществляющее световой вариант логической операции CNOT («ИЛИ»).

В ходе опыта была произведена мгновенная передача информации о поляризации луча лазера. Несмотря на то, что телепортация была произведена на очень близкое расстояние, результаты эксперимента имеют очень важное значение для науки. Ведь ранее считалось, что подобные процессы возможны лишь на квантовом уровне. Эксперимент немецких ученых доказал, что мгновенная телепортация информации вполне возможна на уровне обычной физики.

Авторы исследования подчеркивают, что их методика не предназначена для перемещения в пространстве живой или неживой материи. В первую очередь результаты эксперимента можно использовать для создания принципиально новых каналов связи и для еще более быстрой передачи информации в вычислительных устройствах.