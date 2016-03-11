Москва, 11 марта, 2016, 09:19 — ИА Регнум. Военно-морской флот России пополнится новым сторожевым кораблем «Адмирал Григорович». 11 марта на Прибалтийском судостроительном заводе «Янтарь» в Калининграде на корабле состоится подъем флага ВМФ, сообщили в Минобороны РФ.

mil.ru Сторожевой корабль «Адмирал Григорович»

Корабль назван в честь русского адмирала, последнего морского министра Российской империи Ивана Григоровича.

Ранее экипаж корабля совместно с представителями завода-изготовителя провели маневренные и скоростные испытания корабля, проверили работу всех агрегатов, систем и узлов, навигационных и радиотехнических средств, а также вооружения корабля. В ходе проведения испытаний кораблем было пройдено свыше 20 тыс. морских миль.

«Адмирал Григорович» станет первым кораблем, оснащенным корабельным ракетным комплексом «Калибр-НК» с высокоточной крылатой ракетой 3М-54ТЭ, многоканальным зенитным ракетным комплексом «Штиль-1» и зенитным ракетно-артиллерийским комплексом «Палаш».

Отметим, по заказу министерства обороны РФ завод «Янтарь» построит серию из 6 сторожевых кораблей.

Как сообщало ИА REGNUM, вспомогательный флот ВМФ России до 2020 года получит 63 новых судна. Всего вспомогательный флот РФ в настоящее время включает около 480 морских и рейдовых судов обеспечения, 95 из них — современные. Кроме того, планируется что к 2030 году ВМФ РФ получит атомный авианосец.