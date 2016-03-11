Дакка, 11 марта, 2016, 09:01 — ИА Регнум. Группа хакеров не смогла украсть почти $1 млрд со счетов Центробанка Бангладеш из-за орфографической ошибки в наименовании получателя, сообщает Reuters со ссылкой на руководство банка.

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Хакеры взломали систему Центробанка и получили необходимые идентификационные данные более месяца назад. После этого они направили в Федеральный резервный банк в Нью-Йорке, где хранятся золотовалютные резервы Бангладеш и через который проходят переводы, более 30 запросов на перевод различных сумм на общую сумму от $850 до $870 млн.

В частности, средства должны были быть переведены со счетов ЦБ на счета некоммерческой организации Shalika Foundation на Шри-Ланке и Филиппинах — это был пятый запрошенный транш на $20 млн. Однако сотрудники заподозрили неладное из-за ошибки в слове foundation — хакеры написали fandation.

Сотрудники ФРБ обратились в ЦБ Бангладеш с просьбой уточнить перевод, где им и сообщили о том, что запроса на такой перевод не было. Уточняется, что первые четыре транша на $81 млн прошли успешно, и в настоящее время Центробанк Бангладеш принимает меры по возврату средств.