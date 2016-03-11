Тайбэй, 11 марта, 2016, 09:01 — ИА Регнум.



mini.eastday.com HTC Vive

Тайваньская корпорация HTC разработает шлем виртуальной реальности, совместимый со смартфонами и планшетами.

Заявление о разработке нового шлема виртуальной реальности было сделано вскоре после старта продаж HTC Vive-первого шлема, разработанного HTC совместно с Valve Corporation.

«В настоящий момент мы работаем над созданием шлема виртуальной реальности, совместимого с мобильными устройствами. Нас очень впечатлил успех HTC Vive», — сообщил представитель HTC Рэймонд Пао.

При цене в $799 за первые 10 минут было продано более 15 тыс. гарнитур HTC Vive. Главными конкурентами HTC в области технологий виртуальной реальности являются Facebook и Google, разрабатывающие собственные проекты.