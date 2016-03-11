Москва, 11 марта, 2016, 08:54 — ИА Регнум. Brent пытается подойти к верхней границе сложившегося за последние несколько дней диапазона 38,00—42,00 долл/барр. Впрочем, разговоры о том, что запланированная на 11 марта встреча латиноамериканских нефтедобытчиков (Венесуэлы, Колумбии, Эквадора и Мексики) может отмениться, немного ограничивают потенциал дальнейшего роста, считает старший аналитик ГК ForexClub Алена Афанасьева.

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По её мнению, «на фоне скудных вербальных интервенций со стороны нефтедобытчиков даже такие комментарии могут стать достаточным основанием, чтобы ограничить дальнейшее укрепление нефти сорта Brent».

«Коррекция вниз в район 38,00 долл./барр. продолжится. Этому немало способствуют слухи о том, что ОПЕК и другие нефтедобытчики вряд ли встретятся 20 марта, как ранее анонсировалось. Иран продолжает сопротивляться заморозке, а, значит, все может остаться на своих местах», — полагает эксперт.

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Как сообщает ИА REGNUM, 11 марта мировые цены на нефть перешли к росту после снижения накануне, продолжая отыгрывать неоднозначные данные по ее запасам в США, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 08:07 мск стоимость майских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent поднималась на 1,9% — до 40,81 доллара за баррель, апрельских фьючерсов на нефть марки WTI — на 2,35%, до 38,73 доллара за баррель.