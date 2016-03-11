Калининград, 11 марта, 2016, 08:47 — ИА Регнум. Отсутствие главного символа Калининградской области — янтаря — на символике ФИФА к чемпионату мира по футболу 2018 года связано с проблемами визуальной узнаваемости солнечного камня. Такое мнение корреспонденту ИА REGNUM высказала калининградский художник Ольга Дмитриева.

fifa.com Официальная символика Калининграда к ЧМ-2018

Напомним, накануне ФИФА обнародовал официальную символику 11-ти российских городов, которые летом 2018 года примут матчи первенства планеты. На калининградской картинке изображены Кафедральный собор 14-го века, маяк «Рыбной деревни», построенной десять лет назад «под старину», музей Мирового Океана, танцующий лес на Куршской косе, а также Балтийское море.

По данным ФИФА, дизайн стилистики чемпионата разрабатывает португальское агентство Brandia Central. Символика вызвала бурную реакцию в калининградской блогосфере. Многие из пользователей удивились отсутствию на картинке главного символа самого западного российского региона — янтаря (в Калининградской области, как известно, расположено более 80% мировых запасов этого поделочного камня).

«Как художник, понимаю, почему отсутствует янтарь в картинке фирменного стиля ЧМ-2018. Дело в том, что достаточно трудно визуально изобразить янтарь так, чтобы он был узнаваем, а не представлял собой какой-то кусок жёлто-оранжевого цвета», — сказала Дмитриева.

«Все остальные образы на картинке узнаваемы и хорошо прорисованы, а вот с янтарем всегда проблемы, — продолжила художник. — Так что, в принципе, фирменный стиль приемлем».

Справка ИА REGNUM . Ольга Дмитриева — участник свыше 60-ти групповых выставок в России и за рубежом. В 90-е годы возглавляла правление Калининградской организации Союза художников России. Её работы есть, в частности, в коллекциях Международного музея современной графики (Норвегия), Музея современного искусства Университета Тама Арт (Япония), Галереи «Dimension plus» (Канада).