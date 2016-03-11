Москва, 11 марта, 2016, 08:35 — ИА Регнум. Рубль все еще под впечатлением стойкости нефти даже на фоне скудного числа аргументов в пользу дальнейшего роста энергоносителя, считает старший аналитик ГК ForexClub Алена Афанасьева. Тем не менее, главной новостью стала динамика пары EUR/RUB, которая в моменте достигала отметки 75,69, невиданной с 23 декабря 2015 года.

ИА REGNUM Валюта

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«Пара попала под давление решения ЕЦБ по ставке: регулятор не только снизил депозитную ставку, но и решился на «обнуление» ключевой ставки рефинансирования, а также расширил программу количественного смягчения на 20 млрд евро в месяц. Этого оказалось слишком много для единой валюты, поэтому она кратковременно попала под давление», — сказала Афанасьева.

«Инвесторы воспользовались резким снижением евро, для того чтобы вновь войти в рынок длинными позициями по валюте. Осознание, что большего ЕЦБ не сможет сделать, напротив, будет поддерживать спрос на единую валюту, поэтому не исключено движение пары выше 80,00 в течение пятницы», — полагает эксперт.

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Как сообщало ИА REGNUM, биржевой курс евро 10 марта заметно колебался. Так евро опускался до отметки в 75,875 рублей. Однако ближе к вечеру евро поднялся до 80,30 рублей. Колебания валюты Евросоюза составили более 4 рублей.

Добавим, Центробанк РФ на 11 марта установил курс доллара 71,09 руб., евро — 77,98 руб. Стоимость нефти марки Brent повысилась на +1,52% и составила 40,80 долл./барр.