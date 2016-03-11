Пекин, 11 марта, 2016, 08:15 — ИА Регнум.



farmer.com.cn RX1E

Первый китайский самолет, оборудованный электромотором, успешно прошел летные испытания и готов к массовому производству.

Двухместный RX1E развивает скорость до 120 км/ч. Длительность полета варьируется от 45 до 60 минут, в зависимости от набранной высоты. Подзарядка аккумуляторов самолета занимает до 1,5 часа, пишет «Сина синьвэнь».

В настоящее время выпущено 4 образца RX1E. Все они прошли летные испытания. По задумке создателя самолета, RX1E может использоваться для подготовки летного состава, аэросъемки и экскурсий.

Производитель самолета Liaoning Ruixiang General Aviation Co Ltd сообщил о намерениях построить до конца 2016 г. еще 20 RX1E. В 2015 г. самолет получил государственный сертификат летной годности. В ближайшее время RX1E поступит в открытую продажу.