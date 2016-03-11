Вашингтон, 11 марта, 2016, 08:01 — ИА Регнум. Претендент на выдвижение кандидатом в президенты США от Республиканской партии миллиардер Дональд Трамп в ходе теледебатов на CNN заявил, что не поддерживает президента РФ Владимира Путина, однако считает его сильным лидером.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Трамп

«Я думаю, что Путин очень сильный для России», — сказал Трамп, добавив, что Путин гораздо сильнее президента США Барака Обамы. При этом для Трампа «сильный лидер» — это не комплимент, а констатация факта.

«Сильный — не значит хороший. Путин — сильный лидер, абсолютно», — сказал политик. Он пояснил, что может назвать много сильных лидеров и много слабых и не говорит об этом в плохом или хорошем ключе. «Это просто факт», — считает Трамп.

Ранее медиамагнат Дональд Трамп вышел в лидеры республиканцев среди кандидатов на участие в президентской гонке. Так, он выиграл ряд праймериз в американских штатах с большим отрывом — он одержал очередную победу на праймериз в Миссисипи и Мичигане, укрепив свои позиции на пути к Белому дому.