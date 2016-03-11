Вашингтон, 11 марта, 2016, 07:58 — ИА Регнум. Свежие данные, переданные зондом «Розетта», позволили вычислить возраст кометы Чурюмова-Герасименко, пишет Astrophysical Journal.

esa.int Комета 67P Чурюмова — Герасименко

Комета Чурюмова-Герасименко является ровесницей Солнечной системы, ей примерно 4,6 миллиарда лет.

Зонд «Розетта» был запущен к комете Чурюмова-Герасименко в 2004 году. Его главными задачами является поиск следов «первичной материи» Солнечной системы и выяснение подробностей формирования существующих планет.

В настоящий момент ученые смогли выяснить температуру, в которой рождались Солнце и планеты нашей системы.

Также выяснено, что комета Чурюмова-Герасименко родилась в условиях низких температур — примерно минус 233 градуса Цельсия. В её составе много кристаллического водяного льда, неоднократно растопленного и снова замороженного, родословную которого ученые относят к протопланетной туманности, из которой формировалась Солнечная система.

Необходимо отметить, что выяснение подробностей формирования комет Солнечной системы поставило перед учеными новую загадку: теперь совершенно неясно происхождение планеты Юпитер, в недрах которого заметно большая пропорция веществ «первичной материи», чем в ядре изученной кометы.