Киев, 11 марта, 2016, 07:28 — ИА Регнум. Президент Украины Петр Порошенко заявил в интервью турецкому телеканалу TRT World, что Украина вернет Донбасс в течение одного года и произойдет это мирно, сообщает пресс-служба главы государства в официальном Twitter.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Что посеешь

«Украина мирно вернет Донбасс в течение одного года», — сказал Порошенко. Он также заявил о выполнении Киевом своих обязательств в рамках Минских соглашений, в то время как Россия их не выполняет.

В качестве примера он привел отвод тяжелых вооружений. «Стадия № 1 Минских соглашений — прекращение огня. Украина выполняет свои обязательства. Украина отвела тяжелое вооружение, Россия — нет», — считает Порошенко. Он добавил, что «ненавидит воевать с Россией», но обязан как главнокомандующий защищать Украину.

Днем ранее Минобороны Донецкой народной республики (ДНР) заявило, что за прошедшие сутки подразделения ВСУ 408 раз обстреляли позиции ВС ДНР, совершив 52 нарушения режима прекращения огня.

Под обстрел попали позиции ДНР в населенных пунктах: Зайцево, Лозовое, Спартак, Веселое, Ясиноватая, Старомихайловка, Николаевка, Набережное, Григоровка, Донецк (районы аэропорта, «Вольво-Центра», Петровский район).