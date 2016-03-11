Вашингтон, 11 марта, 2016, 07:20 — ИА Регнум. Глава РФ Владимир Путин является откровенным и пунктуальным политиком. Об этом президент США Барак Обама заявил в интервью изданию The Atlantic.

ИА REGNUM Обама

«Правда в том, что Путин на всех наших встречах подчеркнуто вежлив и очень откровенен, — сказал Обама. — Наши встречи носят очень деловой характер. Он никогда не заставляет меня ждать по 2 часа, как это делают многие другие».

Глава Белого дома добавил, что российский лидер верит в особую важность отношений Москвы и Вашингтона, гораздо больше, чем привыкли считать жители США.

«Он (Путин) постоянно заинтересован в том, чтобы рассматриваться в качестве нашего партнера и чтобы совместно работать», — отметил Обама.

При этом американский лидер добавил, что присоединение Крыма или поддержка президента Сирии Башара Асада не превращает Путина «в игрока на мировой арене».

Также президент США подчеркнул, что Вашингтон не готов вступать в военную конфронтацию с Москвой из-за Донбасса или Крыма.

«Есть методы сдерживания, однако нужно заранее очень ясно продемонстрировать, за что стоит воевать, а за что нет», — отметил глава Белого дома.

Читайте также: Обама: Путин никогда не заставлял ждать себя по два часа