Вашингтон, 11 марта, 2016, 04:39 — ИА Регнум. Госдепартамент США до настоящего времени не получал официальных уведомлений об отзыве из страны временного поверенного в делах Венесуэлы Максимилиана Санчеса Арвелаиса. Об этом заявил на брифинге официальный представитель американского внешнеполитического ведомства Марк Тонер, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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«Мы до сих пор не получали никакого рода официальных уведомления от правительства Венесуэлы по этому поводу. Таким образом, мы по-прежнему находимся в дипломатических отношениях с Венесуэлой. Мы по-прежнему готовы взаимодействовать со всеми секторами Венесуэлы, в том числе с её исполнительной властью», — приводит заявление Тонера пресс-служба Госдепартамента.

Комментируя решение Белого дома о продлении санкций в отношении Венесуэлы, которое и послужило причиной отзыва дипломата, представитель Госдепа отметил, что речь идёт о «целевой санкционной программе». «Она сосредоточена в первую очередь на лицах, которые, по нашему мнению, подрывают демократию в Венесуэле, нарушая права человека и используя экономические ресурсы для собственной выгоды. Таким образом, санкции не направлены против народа Венесуэлы или венесуэльской экономики», — заявил Тонер.

Как передавало ИА REGNUM, президент Венесуэлы Николас Мадуро днём ранее заявил, что Каракас отзывает своего временного поверенного из США в связи с тем, что глава Белого дома Барак Обама продлил санкции в отношении нескольких высокопоставленных венесуэльских чиновников. По мнению Мадуро, если Вашингтон не хочет иметь дел с Каракасом, то и «посол там не нужен».

Ранее, президент США Барак Обама продлил введённые в марте 2015 года санкции против Венесуэлы ещё на 12 месяцев.