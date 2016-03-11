Петропавловск-Камчатский, 11 марта, 2016, 03:21 — ИА Регнум. На Камчатке сотрудники Следственного комитета устанавливают обстоятельства массовой драки на севере полуострова, в которой участвовали четверо трудовых мигрантов из Армении и 15 местных жителей, передает корреспондент ИА REGNUM.

onlinevologda.ru Кухонный нож

Кровавые разборки случились еще 6 марта. Как пояснили корреспонденту ИА REGNUM в правоохранительных органах, все произошло на дискотеке в поселковом Доме культуры. Верх одержали приезжие строители из Армении, так так у них был кухонный нож.

«Граждане Армении работали на стройке в Оссоре, где возводят пограничный пункт. В ночь на 6 марта они пошли на дискотеку в местный Дом культуры, где и поссорились с местными жителями. В ходе драки один из мигрантов достал нож. В результате в больницу попали четыре местных жителя. Один из пострадавших получил ножевые ранения лица, а другой — проникающее ранение грудной клетки. Двое других пострадавших получили не опасные для жизни ранения разных частей тела. Все участники драки были в состоянии алкогольного опьянения», — пояснили в СКР.

Сейчас выясняются все обстоятельства драки. По одной из версий, она могла начаться из-за того, что мигранты не так дали прикурить сигарету одному из местных жителей, а по второй — местные приревновали жительниц поселка к приезжим строителям.

По словам следователей, проверка продолжается. Её результатом может стать возбуждение уголовного дела.