Каракас, 11 марта, 2016, 02:29 — ИА Регнум. С 10 марта в Венесуэле официально будет действовать два курса валют: от 10 боливаров за доллар и от 206,9 боливара за доллар. Как отмечает BBC Mundo, «фиксированный» и «плавающий» курсы будут применяться для разных целей.

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«Фиксированный» курс будет использовать для импорта продовольствия, сырья, медикаментов, а также для инвестиций в здравоохранение и другие социально важные сферы. «Плавающий» курс предназначен для операций, которые будут совершать нефтяные компании, для обмена валюты туристами, при использовании кредитных карт, комментирует El Nacional.

Как передавало ИА REGNUM, власти Венесуэлы приняли решение девальвировать национальную валюту ещё в феврале и повысить цены на субсидируемое из бюджета горючее. Об этом сообщил президент страны Николас Мадуро.