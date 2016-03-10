Петропавловск-Камчатский, 11 марта, 2016, 02:12 — ИА Регнум. Скандал среди военных на Камчатке — высокопоставленный сотрудник Минобороны, возглавляющий местное управление Военной полиции, попался на наркотиках. Кроме того, выяснилось, что он ранее был дважды судим — за дедовщину и разглашение гостайны. Откуда у него наркотики и как его назначили на ответственную должность с таким прошлым, сейчас выясняют военные следователи.

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32-летнего майора задержали в конце февраля, рассказали корреспонденту ИА REGNUM в региональной наркополиции. «В ходе личного досмотра у задержанного было изъято два пакета наркотического средства — гашишного масла в значительном размере. По показаниям задержанного наркотические средства он потребляет довольно продолжительное время, и изъятый наркотик хранил с целью личного потребления», — рассказал собеседник агентства.

В ведомстве сообщили, что возбужденное уголовное дело по факту хранения наркотиков, уже передано для расследования в военно-следственный отдел по гарнизону г. Петропавловска-Камчатского. «До этого было установлено, что главный военный полицейский Камчатского края был ранее судим: в 2005 году за неуставные отношения с военнослужащими Московским военным судом; в 2015 году за разглашение государственной тайны военным судом г. Владивостока», — добавили в наркоконтроле, отметив, что задержанный находится под подпиской о невыезде.

Военная полиция в структуре Минобороны появилась в 2014 году. Ведомство занимается защитой жизни, здоровья, прав и свобод военнослужащих и лиц гражданского персонала, в ее обязанности также входит выявление правонарушений совершаемых военнослужащими, в том числе связанных с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ.