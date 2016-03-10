Мехико, 11 марта, 2016, 01:25 — ИА Регнум. Куба никогда не откажется от социализма. С таким заявлением выступил руководитель отдела международных связей ЦК Компартии Кубы Хосе Рамон Балагер на проходящем в Мексике 20-м Международном семинаре «Политические партии и новое общество». Он также выразил поддержку Боливарианской революции и лично президенту Венесуэлы Николасу Мадуро, осудив попытки империалистических сил оказывать давление на прогрессивных лидеров Латинской Америки, сообщает Prensa Latina.

Фидель Кастро объявляет победу революции

В форуме принимает участие более ста политических партий и общественных организаций из различных стран мира. Кубинский делегат призвал приехавших на форум к солидарности, «идти вместе в марше за раскрепощение и суверенитет».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Коммунистическая партия Кубы готовится к VII съезду. Главное партийное мероприятие страны пройдёт с 16 по 18 апреля 2016 года. Предсказать итоги съезда довольно сложно. Он может пройти в привычной для таких мероприятий атмосфере, а может принести неожиданные результаты.

Глава Острова свободы Рауль Кастро подтвердил намерение уйти в отставку 24 февраля 2018 года. Об этом он заявил 6 ноября 2015 года на торжественном обеде, данном в честь него президентом Мексики Энрике Пенья Ньето. Он подтвердил, что не станет выдвигать свою кандидатуру через два года и уйдёт в отставку. Рауль Кастро считает, что в противном случае население страны «устанет» от него.