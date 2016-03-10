Брюссель, 11 марта, 2016, 01:05 — ИА Регнум. Верховный представитель ЕС по иностранным делам Федерика Могерини обещает соблюдать решение Европейского суда, отменившего сельскохозяйственное соглашение между Брюсселем и Рабатом от 2012 года. Об этом сообщает агентство Sahara Press Service.

Западная Сахара. Границы территориального конфликта

«Согласно решению суда, ЕС будет собирать информацию о преимуществах сельскохозяйственного соглашения для жителей Западной Сахары, поскольку документ предполагает использование природных ресурсов края», — заявила Могерини.

Напомним, что сельскохозяйственное соглашение между Евросоюзом и Марокко было расторгнуто на основании жалобы Фронта ПОЛИСАРИО. Власти САДР заявили, что Рабат является незаконным выгодоприобретателем, поскольку реализует природные ресурсы Западной Сахары, на которые его суверенитет не распространяется.

10 декабря 2015 года Европейский суд постановил проверить соглашение с Марокко на предмет того, пользуется ли королевство природными ресурсами Западной Сахары, территория которой находится под военной оккупацией.

Как ранее сообщалоИА REGNUM, Западная Сахара богата полезными ископаемыми. По запасам фосфатов она занимает 3-е место в мире. Страна имеет значительные запасы железной руды, золота, ванадия, титана, вольфрама, и других ценных и редких металлов.

Эксперты также отмечают наличие значительных рыбных ресурсов и других морепродуктов, которыми САДР не может воспользоваться из-за отсутствия контроля над атлантическим побережьем.