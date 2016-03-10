Минск, 11 марта, 2016, 00:55 — ИА Регнум. Ни одна из граничащих с Белоруссией стран НАТО не имеет к ней территориальных претензий и официальный Минск не рассматривает ни одну из стран данного военно-политического блока в качестве вероятного противника. Об этом заявил заместитель начальника Генерального штаба Вооружённых сил Белоруссии генерал-майор Павел Муравейко в телепередаче, вышедшей 10 марта в эфир на белорусском государственном телеканале «ОНТ».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Обама-гробовщик

Муравейко сообщил, что в новой Военной доктрине Белоруссии не указан противник. Он отметил: «В принципе мы можем провести отражение с любой стороны, если оно, не дай Бог, будет».

Особое внимание в новой доктрине уделено «системе цветных революций», сообщил Муравейко. Он дал определение «цветной революции» как «нечто такое, которое возникло и развалило отдельные государства».

Из негативных примеров реализации прописанных в Военной доктрине угроз Муравейко привёл войну в Ливии. Он отметил также, что для Белоруссии менее вероятен сценарий Украины: «Там конфликт спровоцирован в большей мере финансовыми магнатами, которые в надежде получить ещё больший доступ к сырьевым ресурсам не поделили страну».

«То, что сейчас происходит на её территории с участием государств-членов НАТО — оно не критично и, скажем так, не провокационно в отношении нашей страны», — сказал замначальника генштаба Белоруссии. Он призвал с пониманием относиться к тому, что государства Североатлантического альянса «заинтересованы расширить количество членов».

«Поэтому в ближайшей перспективе серьёзных военных угроз или военных опасностей с территории Украины для нашего государства не предвидится», — сделал вывод Муравейко.

Он сообщил также, что военные доктрины России и Белоруссии предполагают помощь союзникам. Генерал напомнил о совместной российско-белорусской группировке войск на западном направлении, подчеркнув: «Совместные действия и оказание нам помощи со стороны России предусмотрены».

Как сообщало ИА REGNUM, 22 января Александр Лукашенко на заседании Совета безопасности по вопросу рассмотрения новой Военной доктрины заявил, что готов применить армию в случае угрозы «цветной революции». В документе, помимо прочего, говорится о противодействии «гибридной войне» и госагитпроп постсоветской республики не скрывает, что под данной формулировкой скрывается передовой опыт России.