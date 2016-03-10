Богота, 11 марта, 2016, 00:51 — ИА Регнум. Вестей из Гаваны о подписании мирного соглашения между властями Колумбии и руководителями повстанцев из FARC-EP можно ожидать 23 марта. Как заявил в интервью министр внутренних дел Колумбии Хуан Фернандо Кристо, важные заявления о мире будут сделаны именно этого числа, сообщает Radio Caracol.

Frits Ahlefeldt Компромисс

Министр сообщил, что делегации сейчас обсуждают такие сложные вопросы как разоружение, демобилизация и последующая интеграция в социум повстанцев. Переговоры по этим темам идут не быстро, но «стороны намерены ускорить переговоры», и даже если к 23 марта не удастся согласовать и подписать окончательный вариант мирного договора, «важные решения будут приняты».

Ранее президент Колумбии Хуан Мануэль Сантос заявил, что мирный договор с руководством FARC-EP может и не быть подписан в установленный ранее срок — 23 марта 2016 года, а сам он не намерен подписывать «сырое» соглашение только для того, чтобы успеть к ранее обозначенной дате. Стороны пришли к договоренностям по многим ключевым вопросам в последние месяцы, но должны выработать план разоружения боевиков, и есть ряд других не урегулированных тем, комментирует ABC News.