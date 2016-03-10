Киев, 11 марта, 2016, 00:20 — ИА Регнум. Президент Украины Пётр Порошенко в интервью турецкому телеканалу TRT World заявил, что ему не нравится воевать с Россией, однако как верховный главнокомандующий он имеет обязательство защищать страну.

old.ibusiness.ru Пиноккио

«Я ненавижу воевать с Россией, но как главнокомандующий я должен защищать Украину», — приводятся слова Порошенко в официальном микроблоге администрации президента Украины в Twitter.

В интервью президент заявил, что Украина выполнила свои обязательства по прекращению огня и отводу тяжёлого вооружения в Донбассе, а «Россия — нет».

Кроме этого, Порошенко отметил, что «агрессия России стимулировала европейские стремления украинцев», а также пообещал, что «Украина мирно вернёт Донбасс в течение одного года».

Напомним, в начале февраля президент Украины в интервью немецкому изданию Bild заявил, что в 2016 году угроза открытой войны с Россией выше, чем в прошлом году. Порошенко, как всегда без доказательств, заявил, что на территории Украины находится около 8 тысяч солдат под российским командованием. Он также отметил, что на российско-украинской границе «располагаются новые военные базы РФ и проходят постоянные учения».

Как передавало ИА REGNUM, 27 января 2015 года Верховная рада Украины признала Россию «государством-агрессором». За соответствующее постановление проголосовал 271 депутат Рады. Зачитывая текст резолюции, депутаты обратились «к странам мира и международным организациям» с требованием поддержать их и также признать Россию «агрессором», усилить санкции против Москвы, а Донецкую и Луганскую народные республики объявить «террористическими организациями».