Москва, 10 марта, 2016, 23:57 — ИА Регнум. Биржевой курс евро сегодня, 10 марта, заметно колебался. Об этом свидетельствуют данные торгов на Московской межбанковской валютной бирже.

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Примерно в 16:00 мск евро опустился до отметки в 75,875 рублей. Однако, уже к 20:00 евро поднялся до 80,30 рублей. Колебания валюты Евросоюза составили более 4 рублей.

Биржевые аналитики связывают падание евро с заявлением Европейского Центробанка (ЕЦБ) о снижении всех ключевых ставок. Но за этим последовало небольшое ослабление нефти, что подтолкнуло евро вверх, а рубль вниз.

Свою роль сыграла и волатильность в паре доллар-евро. Вначале за евро давали 1,08 евро, затем курс на мировом рынке Forex поднялся до отметки 1,12. Также глава ЕЦБ Марио Драги заявил, что дальнейшее снижение ставок не потребует, что тоже укрепило евро.

Дальнейшая динамика курса рубля будет зависит от нефтяных котировок и новостей из стран ОПЕК. Главным фактором в краткосрочной перспективе остается возможная договоренность ОПЕК с другими странами-экспортерами нефти о заморозке добычи черного золота на уровне января 2016 года.