Москва, 10 марта, 2016, 23:53 — ИА Регнум. 10 марта в Музее космонавтики завершилась выставка «Колыбель человечества: Философия космизма». В течение пяти месяцев экспозиция демонстрировала этапы уникального течения космической мысли России XIX—XX вв. ека, связанного с именами таких крупных философов и ученых, как Николай Федоров, Константин Циолковский, Владимир Вернадский, Владимир Соловьев, Сергей Булгаков, Павел Флоренский. Выставка закрылась заключительной экскурсией и показом нового документального фильма «Пророчество о России» режиссёров Виталия Трояновского и Армена Петросяна.

Козлова Татьяна ИА REGNUM Стартовый комплекс космодрома Байконур с ракетой-носителем «Союз»

«Фильм называется «Пророчество о России», в нём говорится о будущем России. Одним из людей, которые предвидели это будущее, одним из величайших мыслителей был Николай Фёдоров. Он и стал одним из героев фильма, можно сказать, главным героем», — рассказал корреспонденту ИА REGNUM режиссёр Виталий Трояновский, добавив, что съёмки фильма были завершены буквально только что, и вскоре картину можно будет увидеть в эфире телеканала «Культура».

Как рассказала экскурсовод Музея космонавтики, Анастасия Гачева, Николая Фёдорова считают родоначальником космизма. В своих двух томах «Философии общего дела» Фёдоров сформулировал главные идеи космизма, мысль о том, что человек — существо на Земле не случайное. Будучи инстанцией самосознания природы, человек, с одной стороны, кровно с ней связан, с другой — может вести её к новым горизонтам, осуществлять новое развитие.

Козлова Татьяна ИА REGNUM Стартовый комплекс космодрома Байконур с ракетой-носителем «Союз»

По словам Гачевой, название выставки символично: впервые выражение «Колыбель человечества» употребил учёный Константин Циолковский. «Всем известна его знаменитая фраза «Земля есть колыбель разума, но нельзя вечно жить в колыбели». Сам образ колыбели очень характерен. Колыбель — это то, с чего начинается жизнь человека, начинается его путь. Потом он выходит из колыбели в пространство мира, пространство истории. Философия космизма как раз об этом — о том, как с маленькой Земли, которая является колыбелью человеческого рода, человек выходит не просто на пространство истории, а на пространство мироздания, становится творцом и кормчим этого мироздания, преображает его, вносит новые смыслы», — рассказала экскурсовод.

В философии космизма существовало два направления — естественнонаучное, ярким представителем которого был Владимир Вернадский, автор учения о биосфере и её переходе в ноосферу, и религиозно-философское, представляемое отцом Павлом Флоренским и Владимиром Соловьёвым, автором учения о богочеловечестве.

Мечта философов-космистов о человечестве будущего, которое заселит пространства Вселенной, станет соборным художником и творцом мироздания, о победе над разделяющим пространством вдохновляла писателей, поэтов, художников, музыкантов. Она выразилась у Андрея Платонова, Алексея Толстого, Валерия Брюсова, Владимира Маяковского, Николая Заболоцкого и многих других. Космические темы воплотились в музыке Александра Скрябина, на полотнах художников Николая Рериха. Творческая мысль космизма стала духовным фундаментом отечественной космонавтики, вдохновила инженерный поиск пионеров космической эры.

В комментарии корреспонденту ИА REGNUM Гачева также сообщила о дальнейших планах Музея космонавтики: «У нас в музее будет проходить большая акция «12 апреля в народной памяти». На эту дату мы хотели посмотреть глазами наших современников, людей, которые, может быть, были свидетелями первого полёта Юрия Гагарина, которые работали в космической отрасли и помнят первые достижения советской космонавтики».

Напомним, в 2016 году Россия празднует 55-летие со дня первого полёта человека в космос. 12 апреля 1961 года в Советском Союзе был выведен на орбиту вокруг Земли первый в мире космический корабль-спутник «Восток», пилотом на котором стал летчик Юрий Гагарин.