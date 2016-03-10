Брюссель, 10 марта, 2016, 23:45 — ИА Регнум. Европарламентарии требуют, чтобы Египет передал Италии документы и информацию для расследования смерти итальянского студента магистратуры, пишет Associated Press (AP).

notiziefree.it Джулио Регени — итальянский студент магистратуры

В резолюции законодатели осуждают убийство Джулио Регени, чье тело со следами пыток было найдено в январе спустя неделю после того, как он пропал без вести в Каире.

Депутаты Европарламента (ЕП) попросили Египет «обеспечить итальянские власти всеми документами и информацией», необходимыми «для быстрого, прозрачного и беспристрастного совместного расследования».

Парламентарии сказали, что это не единичный случай, и является частью общего «контекста».

Решение ЕП поддержали 588 депутатов, «против» выступили 10 законодателей, 59 — воздержались.