Ставрополь, 11 марта, 2016, 03:00 — ИА Регнум.



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В Ставропольском крае 10 марта депутаты думы Ставропольского края Елена Бондаренко и Александр Ищенко подали документы на участие в предварительном голосовании по определению кандидатур для выдвижения кандидатами от партии «Единая Россия» на выборах в Госдуму РФ, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном отделении партии.

Оба законодателя намерены баллотироваться по Георгиевскому одномандатному избирательному округу №68 и по Федеральному избирательному округу на территории Ставропольского края. Решение об их регистрации или отказе в регистрации будет принято на заседании Ставропольского регионального оргкомитета в понедельник, 14 марта.

Отметим, что прием документов на участие в предварительном голосовании «Единой России» стартовал 15 февраля. По состоянию на 2 марта статус участника предварительного голосовании имеют семь человек: депутаты Госдумы РФ от Ставрополья Ольга Тимофеева и Ольга Казакова, региональный законодатель Михаил Кузьмин, Валерий Додух, заместитель председателя Ставропольской городской думы Виктор Надеин, пенсионер Ирина Видинева и председатель совета директоров агрохолдинга «Эко-органика ЮГ» Дмитрий Шуваев.

Все они имеют право проводить агитационные мероприятия и встречи с населением. Кроме того, каждый из них обязан поучаствовать в не менее чем двух дебатах.

Прием документов Ставропольским Региональным оргкомитетом продлится до 10 апреля.

Напомним, 18 сентября 2016 года в Ставропольском крае пройдет избирательная кампания по выборам в Госдуму РФ, а также в думу Ставропольского края шестого созыва, в органы местного самоуправления в 90 муниципальных образованиях, в том числе выборы депутатов парламентов крупных городов региона: Ставрополя, Пятигорска, Невинномысска, Кисловодска и Железноводска.

Кроме того, 27 марта 2016 года в регионе состоятся выборы в органы местного самоуправления Кочубеевского, Новоселицкого, Предгорного и Труновского районов.

Напомним также, что в Ставропольском крае снижен с семи до пяти процентов голосов избирателей проходной барьер для попадания политических партий в Думу. Соответствующие поправки в выборное законодательство одобрены 25 февраля на заседании краевого парламента.