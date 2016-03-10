Барнаул, 10 марта, 2016, 13:26 — ИА Регнум. Ежегодно в марте сильнейшие ветераны-биатлонисты со всей России стремятся попасть на Алтай, чтобы выяснить, кто из них быстрее и точнее.

пресс-служа БПЗ Чемпионат России по биатлону среди ветеранов в Барнауле-2016

На чемпионат, проводившийся в Барнауле 5−7 марта, заявились сразу 19 команд из 27 городов — от Волги до Амура. Об этом сообщают корреспонденты программы «Вести-Алтай».

В этом году программу алтайского чемпионата существенно усложнили. В первый день ее участникам предстояла классическая гонка на 7,5 км. с четырьмя рубежами. Во второй день была спринтерская гонка на 4,5 км. В третий день организовали эстафету на 4,5 км.

«Каждый раз мы стараемся добавить в программу чемпионата новые пункты. Многие ветераны приобрели приличный опыт в ходе предыдущих соревнований, поэтому в 2016 году мы усложннили программу. Соревнования проходили с переноской оружия, а первые три возрастные группы участников будут стрелять по мишеням лежа», — пояснил главный судья чемпионата России по биатлону среди ветеранов Анатолий Гиганов.

Среди участников Чемпионата были именитые спортсмены — мастера спорта (в том числе — международного класса), а также олимпийский чемпион и двукратный чемпион мира Сергей Тарасов.

Самым старшим участником гонок стал Анатолий Филиппов — 75-летний спортсмен из Онгудая (Республика Алтай). Анатолий Михайлович бежал спринт и гонку 7,5 км.

Также известно, что один из этапов эстафеты бежал первый вице-губернатор Алтайского края Сергей Локтев — серебряный призер летнего Чемпионата по биатлону среди ветеранов. В беседе с корреспондентами «Комсомольской правды» он выразил надежду, что в Алтайском крае будут проводить российские чемпионаты по биатлону не только среди ветеранов.

«Если мы будем системно заниматься развитием биатлона в регионе, вполне возможно, что когда-нибудь у нас проведут Чемпионат России. У нас отличная лыжероллерная трасса, хорошая база, открыта спортивная школа по биатлону имени олимпийского чемпиона Сергея Тарасова. Биатлон хорошо развивается в Алтайском районе, в Тягуне. Мы надеемся, что наши молодые спортсмены покажут хорошие результаты», — отметил Сергей Локтев.

Известно, что первое место в эстафете заняла команда Алтайского края, второе — Томск, третье — Бийск.

По словам председателя Барнаульской федерации биатлона Андрея Угарова, участники получили стандартные медали чемпионата России, дипломы и ценные призы. А четырёхкратный олимпийский чемпион и одиннадцатикратный чемпион мира по биатлону Александр Тихонов прислал для участников чемпионата написанные им книги. Уже известно, что этот прославленный чемпион выразил согласие приехать на Летний чемпионат России по биатлону, который пройдет в Барнауле в 2016 году.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в Алтайском крае чемпионат России по биатлону среди ветеранов проводится уже в 5-й раз. В 2016 году заявки на участие в нем подали 115 человек, из них 12 женщин. Это гости из 15 регионов, большинство представляют Сибирь и Дальний Восток.

Всего же на счету биатлонистов с Алтая — 9 золотых, 5 серебряных и 6 бронзовых медалей.