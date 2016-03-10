Рыбинск, Ярославская область, 10 марта, 2016, 10:57 — ИА Регнум. В Рыбинске Ярославской области выходит в свет книжная серия «Библиотека рыбинской семьи». Об том корреспонденту ИА REGNUM сообщили в издательстве «Медиарост». Серия предназначена для детей от 2 до 16 лет, она состоит из 7 книг разных жанров и настольной игры, все они посвящены Рыбинску. Это книги-раскраски, детские стихи, познавательные книги, путеводитель по городу. Каждая из книг предназначена для определенного возраста и специально адаптирована для детского восприятия.

«Занимаясь несколько лет изданием книг о Рыбинске, мы определили основной набор ключевых знаний о городе: памятники архитектуры, исторические события, знаковые места, великие люди. И мы включили этот набор в книги для разных возрастов. Таким образом, ребенок может начать знакомиться с городом, как только научится говорить, а потом углублять и совершенствовать свои знания, обогащать их новыми фактами и эмоциями. Через первые рисунки, через игру, через прочитанные мамой стихи ребенок познает мир и развивается сам. Это новый формат городской краеведческой литературы, когда разработана «линейка» изданий, которая шаг за шагом, с самого раннего и до зрелого возраста вводит человека в мир истории и культуры родного города», — сказал автор идеи книжной серии, её издатель и главный редактор Виталий Горошников.

Над серией работала команда историков, краеведов, художников, поэтов, дизайнеров, филологов и педагогов. Книги богато иллюстрированы, специально для этих изданий пятью художниками на протяжении трех с лишним лет было создано более 300 оригинальных рисунков, посвященных Рыбинску, что само по себе уникально: это самая большая серия работ художников о городе.

Открывают книжную серию 3 книги-раскраски для детей от 2 лет. Дети могут раскрасить основные достопримечательности города — Спасо-Преображенский собор, биржу, пожарную каланчу, Рыбинскую ГЭС. В серию входит и настольная семейная игра «Путешествие по Рыбинску», она создана по принципу известной советской игры «Чиполлино». Для дошкольников и младших школьников предназначена книга стихов «Рыбинск — город у реки». Ее автор — детский поэт Анастасия Орлова, стихи были написаны специально для этой серии.

«Я не ставила перед собой каких-то дидактических задач, читатель должен получать от стихов удовольствие. Если читатель будет доволен, то и задача выполнена. А когда при этом можно что-то узнать и запомнить — это просто здорово», — сказала поэт Анастасия Орлова.

Книга «Твой город — Рыбинск» адресована младшим школьникам и представляет собой сборник занимательных фактов о городе. Рисунки для нее создала художник Елена Писаренко, работавшая ранее в студии обладателя «Оскара» Александра Петрова. Следующей ступенькой является книга «Рыбинск: истории для детей», для чтения в 10−14-летнем возрасте. Литературным редактором выступил известный российский поэт и публицист, уроженец Рыбинска Юрий Кублановский.

«Малая Родина — духовный корень каждого человека. Вот почему так важны книги, подобные этой. Ее хочется и самому держать в руках, и знакомить с ней своего ребенка. Завораживающие акварели, проникновенный текст — этот путеводитель поможет каждому юному рыбинцу в освоении и сбережении окружающего его культурного пространства», — говорит Юрий Кублановский.

Замыкает серию второе издание книги «Рыбинск. Восемь любимых маршрутов». В путеводитель помимо улиц, домов, храмов, включены краткие биографии практически всех известных людей, связанных с городом.

Общий тираж изданий — почти 40 тысяч, что беспрецедентно для провинциального города, не являющегося областным центром. Ранее издательство «Медиарост» выпустило в свет 23-томную «Библиотеку ярославской семьи», посвященную истории, культуре, природе и людям региона в целом.