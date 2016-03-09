Самара, 9 марта, 2016, 12:11 — ИА Регнум. Митинг в Самаре прошел на площади Героев 21-й Армии 6 марта. Прозвучала критика в адрес городских властей по поводу проектов высотной застройки и уничтожения исторического центра, строительства зданий в скверах и на территории детских садов, уничтожения парковых и рекреационных зон, а также состояния благоустройства города, дорог и внутригородских кварталов, которое, по мнению участников акции, несмотря на информацию о выделении огромных средств, только ухудшается, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Депутат Самарской губернской думы Михаил Матвеев

Среди выступавших были ветераны ракетно-космической отрасли, учителя, врачи, поэты. «Ведущим митинга по решению оргкомитета был выбран я, — проинформировал в своем блоге депутат Самарской губернской думы Михаил Матвеев. — Скажу (со сцены это было хорошо видно), что народу было действительно очень много. Наиболее активно проявили себя жители проспекта Ленина (Октябрьский район) и улицы Солнечной (Промышленный район)… Вы можете сами сделать своё представление о масштабах митинга, для этого я выкладываю два видео выступлений с панорамной съемкой со сцены на 360 градусов. Это выступление Александра Васильевича Чечина, бывшего первого заместителя генерального директора ЦСКБ, лауреата Ленинской и Государственной премий СССР (он выступал первым) и поэта Александра Гутина, он выступал восьмым… Было очень много людей. Вероятно, это самый многочисленный митинг в Самаре со времен митингов «за честные выборы» 2011−12 года». «Отмечу, несмотря на конкретность большинства выступлений, связанных с застройкой, многие выступления были очень жесткими политически, с просто убийственной критикой в адрес сити-менеджера Самары Фурсова, губернатора Николая Меркушкина и призывами голосовать на выборах против «Единой России», — прокомментировал депутат Матвеев. — Народ рассержен. Говорили и о выборах, и об оторванности власти от народа, и о необходимости менять власть. Видимо, предвидя это, городские власти Самары принимали отчаянные попытки срыва митинга и его численности: известно, что, несмотря на согласованность мероприятия, объявления о нём срывались, клеились фальшивые объявления о переносе начала митинга с 12 на 15 часов, а одновременно с митингом «главой» Самары срочно была организована «встреча с жителями Октябрьского района», на которую, как рассказали, нагнали в свой единственный выходной несчастных подневольных работников администраций, школ и детских садов…».

В организации митинга приняли участие инициативные группы жителей проспекта Ленина, улицы Солнечной, общественное движение «Самара для людей», «Блок Михаила Матвеева», Октябрьский райком КПРФ, общественная экологическая организация «Зеленая лига», а также движение автомобилистов и «Гражданский патруль». Основной движущей силой митинга стали многочисленные рядовые жители города. Проведение митинга организовывалось и финансировалось за счет работы волонтеров и пожертвований граждан. По окончании протестной акции была принята резолюция с конкретными требованиями горожан.