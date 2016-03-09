Пекин, 9 марта, 2016, 09:18 — ИА Регнум.



pcauto.com.cn Mazda CX-4

Китайские фотошпионы опубликовали новые снимки японского кроссовера Mazda CX-4, известного ранее как Mazda Koeru.

Впервые автолюбители могут подробно изучить интерьер новинки от Mazda, премьера которой состоится в апреле 2016 г. на Пекинском автосалоне.

Кроссовер Mazda CX-4 будет доступен для приобретения только на территории КНР. Продажи новинки стартуют сразу после ее официальной премьеры в Пекине. Ожидается, что стартовая цена на версию с 2,0-литровым двигателем составит около 160 тыс. юаней, пишет «Тайпин цичэ».

Как сообщало ИА REGNUM ранее, Mazda CX-4 будет продаваться с двумя версиями бензиновых двигателей: 2,0 и 2,5 литра мощностью 158 и 192 л.с. соответственно. Сборка новых Mazda CX-4 будет осуществляться на совместно китайско-японском предприятии FAW-Mazda.