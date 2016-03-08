Барнаул, 8 марта, 2016, 17:05 — ИА Регнум. «Пойдешь за Ивана замуж? Пойду! Хватит, пожила в девках!», — трогательное и полное глубинного родового смысла действо, связанное с подготовкой к русской свадьбе, показали 7 марта в Барнауле авторы проекта «Свадебный поезд» — коллектив Алтайского краевого отделения Общероссийской общественной организации «Российский фольклорный союз». Подробности сообщает корреспондент ИА REGNUM.

ИА REGNUM Проект «Свадебный поезд» на Алтае

Проект этот с 2015 года реализуется на средства губернаторского гранта в Алтайском крае. На первых двух этапах «Свадебному поезду» предстояло восполнить дефицит свадебных традиций среди алтайских фольклорных коллективов путем проведения семинара и организации работы творческой лаборатории.

В «большой» концертной программе, состоявшейся накануне, участники проекта продемонстрировали зрителям фрагменты свадебного обряда (сватовство, сборы невесты к венцу, встреча свадебного поезда, выкуп невесты, величание, покрывание).

Концертный зал Алтайской государственной академии культуры и искусств (АГАКИ), несмотря на предпраздничный день, был полон. Атмосферу праздника можно было почувствовать уже в фойе, где организовали выставку свадебных костюмов различных народностей, проживающих на Алтае.

Здесь были представлены праздничные наряды переселенцев и старообрядцев различных этносов. По узорам вышивки, представленной на них, понимаешь, насколько многонационален Алтай.

Так, на мужском поясе одного из костюмов можно было увидеть вышивку «свастикой». Использовали ее в Тверских землях и называли «вьюн». В свадебной обрядности он означал продолжение рода молодой семьи.

«Свадьба — это очень сложный для реконструкции материал. Старинная русская свадьба — не только сложный, но мудрый и красивый спектакль с великим множеством примет и поверий. Их свято соблюдали, поскольку свадебный ритуал накладывал отпечаток на всю последующую совместную жизнь молодых. На Алтае эти традиции мало кто помнит и мало кто проводит, поэтому и собрать этнографический материал было тоже весьма затруднительно. К тому же, в экспедициях часто записывали только песни, но не слова, которые участники обряда говорили между песнями. Но нам многое удалось и мы надеемся, что наш опыт послужит примером для других коллективов исследовать свадебные традиции», — пояснила ИА REGNUM одна из участниц проекта Светлана Пантюхина.

Успех проекта на концерте засвидетельствовала заслуженный деятель искусств России, профессор Московской государственной консерватории им. П. И. Чайковского Наталья Николаевна Гилярова.

«Для меня, как музыканта, важно высокое качество пения. Именно в Алтайском крае я его услышала, причем, хорошо поют не только взрослые участники коллектива, но и дети», — подчеркнула эксперт.

Так что заявленную цель проекта — воссоздание и популяризация традиционной народной свадьбы, сохранение семейных ценностей национального культурного наследия Алтайского края — авторам удалось реализовать сполна.

Поздравления с десятилетием коллективу Алтайского краевого отделения Общероссийской общественной организации «Российский фольклорный союз», прозвучавшие в ходе концерта, были вполне заслуженными и искренними.