Москва, 6 марта, 2016, 21:35 — ИА Регнум. «Международный салон кукол» отмечает свой 12-летний юбилей замечательной выставкой — «IV Весенний бал кукол на Тишинке». Этого «Бала» мастера, любители и коллекционеры кукол ждали целых полгода — с октября 2015 года, когда в выставочном зале на Тишинке проходил осенний кукольный салон.

Алиса Агранат ИА REGNUM Вдвоем

Выставка призвана продемонстрировать москвичам и гостям столицы лучшие достижения мастеров кукольного жанра — от текстильных и целлулоидных кукол начала прошлого века — до портретных, будуарных и наиболее популярных в наше время шарнирных кукол — bjd (ball jointed doll).

Регулярное проведение таких праздников для взрослых и детей позволило мастерам-кукольникам постепенно выйти на серьезную профессиональную арену и завоевать свое имя в мире искусств.

— Я счастлива наблюдать все это время, как росло и менялось наше кукольное сообщество. Как постепенно из ремесленно-прикладного формата лучшие из мастеров и художников переходили в новый статус — дизайнеров, создателей арт-объектов. Как из лавочек и маленьких витрин куклы меняли место прописки на адреса в модных галереях и арт-пространствах, — рассказала в интервью ИА REGNUM бессменный руководитель и организатор выставок кукол, а также — кукольный мастер по шарнирным куклам — Светлана Пчельникова.

На выставке можно увидеть интереснейшие работы кукольников из Европы, России, Белоруссии, Украины, Германии и всех республик бывшего СССР. Так же там проходит серия бесплатных мастер-классов, которые будут интересны и детям, и взрослым. Кроме того, за столами мастеров с интересом занимаются и девочки, и мальчики.

Кроме того, там проходит благотворительная акция «Художники — детям!», где продаются шарнирные куклы, которых художники подарили в помощь благотворительного фонда «Даунсайд-Ап» (помощь детям с синдромом Дауна), который работает в России с 1997 года.

Шарнирные куклы от разных талантливых авторов, многие из которых, скорее, произведение искусства, чем просто игровые и коллекционные кукла, можно увидеть на многих стендах. Не обделены вниманием и фарфоровые куклы, а также — куклы в народных костюмах, деревянные, мягкие игрушки и совершенно фантастические образы инопланетных существ.

Отдельной темой является целая экспозиция самых разных кукол на тему «Алиса в Стране чудес». Также можно увидеть портретных кукол, винтажных и коллекционных, премьеру новой коллекции DollChic «NORDIC LEGENDS»! (Авторы: Петр Тишков, Елена Костина).

— В каждой кукле есть своя магия, — рассказывает художник по куклам Оксана Панченко — автор портретных кукол, а также куклы — «Чудо, исполняющее желание», приходите, не пожалеете!