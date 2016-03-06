Вашингтон, 6 марта, 2016, 20:45 — ИА Регнум. В США скончалась 94-летняя Нэнси Рейган, вдова бывшего президента США Рональда Рейгана (1911−2004). Об этом сообщил сегодня, 6 марта, сайт TMZ.

Magalhães Нэнси Рейган

О кончине Нэнси Рейган, которая была первой леди США с 1981 по 1989 годы, сообщили друзья покойной.

Известно, что последние несколько лет своей жизни женщина провела в Лос-Анджелесе, у нее были проблемы со здоровьем.

Нэнси Дэвис и Рональд Рейган поженились в 1952 году.