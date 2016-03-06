Анкара, 6 марта, 2016, 16:41 — ИА Регнум. В октябре прошлого года власти Турции благополучно «отжали» оппозиционную медиагруппу Bugün, входящую в холдинг Ipek-Koza (два ТВ, две газеты, одно радио). А вчера турецкое правительство провело тот же самый фокус с медиагруппой Zaman (Feza A.Ş.). В Турции практически не осталось СМИ, которые могли бы не соглашаться с политикой Эрдогана. Практически! Потому что те СМИ, которые остались, независимыми уже не назовешь. Это не средства массовой информации. Для «массовости» нужна аудитория.

Chris Favero Маска

Можно смело заявить, что после захвата газеты Zaman, у которой наибольший тираж из всех существующих изданий, большая часть аудитории с критическим мышлением в адрес президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана останется без информации. У инакомыслящих ежедневников Taraf, Sözcü, Cümhuriyet и парочки «подпартийных» оппозиции изданий аудитория в процентном соотношении очень мала. Это около 300 тысяч экземпляров. Еще есть газета Hurriyet, с неопределившейся позицией, тоже из страха, что завтра придёт налоговая, которая не раз приходила и раньше в другие компании медиа-магната Айдына Догана.

Кстати, до того как Эрдоган серьезно взялся за власть и медиа, Доган владел 48% из всех турецких СМИ. В самом начале политического пути Эрдогана турецкие СМИ распределялись на левых, правых, исламистов, либералов, кемалистов и т.д. То, что называлось «исламскими медиа», в 2002 году составляло всего 11 процентов в общей массе. На сегодняшний день понятие «исламские медиа» размылось, потому что СМИ разделились на тех, кто поддерживает правительство, и тех, кто находится в оппозиции.

Zaman как раз был той газетой, которая была на стороне Эрдогана, однако после протестных митингов, связанных с парком Гези летом 2013 года, обозреватели газеты требовали правительство прислушаться к митингующим. Позже в декабре отношения с медиа-группой вовсе испортились, так как издание поддержало коррупционный скандал «Большая взятка», в котором были замешаны несколько министров и их сыновья. Тогда-то и появилось понятие «параллельная структура», в поддержке которой обвиняется Zaman.

«Параллельная структура» — это некий мифический зверь, который временами хочет развалить Турцию, временами захватить власть. И все, кто так или иначе против правительства, мыслит иначе и т.д. — члены «параллельной структуры». Благодаря существованию этой конспирологической теории, в 2014 году правительство Турции смогло убрать с дороги десятки неугодных судей, тысячи полицейских, а в 2015 году прибрать к рукам оппозиционные телеканалы, газеты, захватить холдинги, банки, закрыть больницы.

Яшар Ниязбаев — корреспондент ИА «Джихан» (CIHAN), специально для ИА REGNUM