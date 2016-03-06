Эрдоган подавляет инакомыслие в СМИ — CIHAN
Анкара, 6 марта, 2016, 16:41 — ИА Регнум. В октябре прошлого года власти Турции благополучно «отжали» оппозиционную медиагруппу Bugün, входящую в холдинг Ipek-Koza (два ТВ, две газеты, одно радио). А вчера турецкое правительство провело тот же самый фокус с медиагруппой Zaman (Feza A.Ş.). В Турции практически не осталось СМИ, которые могли бы не соглашаться с политикой Эрдогана. Практически! Потому что те СМИ, которые остались, независимыми уже не назовешь. Это не средства массовой информации. Для «массовости» нужна аудитория.
Можно смело заявить, что после захвата газеты Zaman, у которой наибольший тираж из всех существующих изданий, большая часть аудитории с критическим мышлением в адрес президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана останется без информации. У инакомыслящих ежедневников Taraf, Sözcü, Cümhuriyet и парочки «подпартийных» оппозиции изданий аудитория в процентном соотношении очень мала. Это около 300 тысяч экземпляров. Еще есть газета Hurriyet, с неопределившейся позицией, тоже из страха, что завтра придёт налоговая, которая не раз приходила и раньше в другие компании медиа-магната Айдына Догана.
Кстати, до того как Эрдоган серьезно взялся за власть и медиа, Доган владел 48% из всех турецких СМИ. В самом начале политического пути Эрдогана турецкие СМИ распределялись на левых, правых, исламистов, либералов, кемалистов и т.д. То, что называлось «исламскими медиа», в 2002 году составляло всего 11 процентов в общей массе. На сегодняшний день понятие «исламские медиа» размылось, потому что СМИ разделились на тех, кто поддерживает правительство, и тех, кто находится в оппозиции.
Zaman как раз был той газетой, которая была на стороне Эрдогана, однако после протестных митингов, связанных с парком Гези летом 2013 года, обозреватели газеты требовали правительство прислушаться к митингующим. Позже в декабре отношения с медиа-группой вовсе испортились, так как издание поддержало коррупционный скандал «Большая взятка», в котором были замешаны несколько министров и их сыновья. Тогда-то и появилось понятие «параллельная структура», в поддержке которой обвиняется Zaman.
«Параллельная структура» — это некий мифический зверь, который временами хочет развалить Турцию, временами захватить власть. И все, кто так или иначе против правительства, мыслит иначе и т.д. — члены «параллельной структуры». Благодаря существованию этой конспирологической теории, в 2014 году правительство Турции смогло убрать с дороги десятки неугодных судей, тысячи полицейских, а в 2015 году прибрать к рукам оппозиционные телеканалы, газеты, захватить холдинги, банки, закрыть больницы.
Яшар Ниязбаев — корреспондент ИА «Джихан» (CIHAN), специально для ИА REGNUM