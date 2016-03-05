Тбилиси, 6 марта, 2016, 00:27 — ИА Регнум. В субботу, 5 марта, российская компания «Газпром» и Грузия заключили новое соглашение, которое предполагает, что грузинская сторона будет, как и ранее, получать 10% от общего объема поставок газа в Армению. Об этом журналистам сообщил вице-премьер и министр энергетики Грузии Каха Каладзе,пишет «Грузия Online».

Arivumathi Пламя

Новое соглашение действует до конца 2016 года. Как отметил глава Минэнерго, если в 2017 году вопрос о денежных компенсациях для Грузии за транзит и дефицит газа поднимется вновь, то власти страны будут держать более твердую позицию.

Несколько месяцев грузинское министерство энергетики и представители российской газовой компании регулярно проводили переговоры с тем, чтобы выработать новые условия контракта, потому как срок действия прежнего окончился. По словам Каладзе, за транзит и возросший уровень в стране дефицита газа «Газпром» может выплачивать Грузии денежную компенсацию.

Напомним, «Газпром» ранее планировал поставлять больше природного газа в Армении, и обсуждал этот вопрос с Грузией, а также поставки в сам Тбилиси. Как пишет газета «Коммерсант», «Газпрому» необходимо загрузить Разданской ТЭС в Армении, для чего требуется рост транзита. В то же время грузинская сторона покупает по большей части газ из Азербайджана и не может получить от SOCAR дополнительные объемы из-за проблем с добычей.