Москва, 6 марта, 2016, 08:25 — ИА Регнум. Все чаще представительницы прекрасного пола занимаются делом, которое традиционно считается «мужским». В обществе их выбор оценивается неоднозначно. Одни считают, что разделение на мужские и женские специальности осталось в прошлом, другие же верят в гендерные стереотипы.

Личный архив Марины Товкач Марина Товкач — дознаватель отдела дознания Управления МВД России по городскому округу Королев. Звание: старший лейтенант полиции

К Международному женскому дню корреспондент ИА REGNUM встретился с пятью женщинами «суровых профессий» и выяснил, сложно ли им приходится и почему они сделали подобный выбор.

Психолог в тюрьме: «По началу был шок»

Сейчас мало кто удивляется при знакомстве с бизнес-леди, женщиной-депутатом или женщиной-инженером, а вот женщина, которая работает в тюрьме провоцирует сразу целый спектр различных эмоций: от неприятия до уважения. Стать психологом СИЗО-2 «Бутырка» Виктория Сорокина решила после окончания психологических курсов по гештальт-терапии.

«Мне всегда нравилось слушать других людей и понимать их проблемы. После курсов я нашла вакансию в Бутырке. Вот я пришла, и меня взяли. По началу был шок у меня и у моих близких, но сейчас всем нравятся слушать мои истории из бутырского замка», — рассказывает она.

В тюрьме работает вольнонаемной с 9:00 до 18:00 по графику два через два. Каждый день проводит беседы с заключенными под стражу. «Самое сложное для меня — это работать с пожизненно заключенными. Я спрашиваю у них, что они чувствуют, о чем переживают и вывожу их на эмоции. У меня они хоть поплакать могут, а это очень важно», — отмечает Сорокина.

Работа в тюрьме, по словам Виктории, это работа в параллельной вселенной. «Здесь как государство в государстве, со своими законами и правилами. Людей приходится видеть очень разных. Надо уметь подстраиваться», — говорит она.

Насколько долго она задержится там — не знает, но в будущем хочет организовать помощь трудным подросткам, чтобы они не терялись в этой жизни, учились, работали и не уходили в алкоголь, воровство и наркотики.

Программист: «Ну, бывает…»

Процесс определения с профессией у Галины Проскуриной проходил очень трудно. Мама прочила карьеру логопеда, тренер не сомневался, что пригодятся его связи на факультете физической культуры, а отец считал, что лучшая доля для женщины лежит в делопроизводстве, желательно поближе к бухгалтерии.

«А я пошла на подготовку на экологию — очень любопытно проводить опыты и возиться с реактивами не просто так, изучая реакции, а целенаправленно для определения уровня загрязненности. Воистину, многие знания несут многие печали: не найдя ни одного экологически чистого уголка даже в районе собственной дачи, я поняла, что в моих силах лишь один, самый широко используемый способ решения всех проблем махом — невежество. Благо к тому времени, аккурат в десятом классе, началась информатика и первая же написанная на Qbasic программа изменила мою жизнь: я влюбилась.

«Ощущение полного собственного всемогущества (очень похоже на то, что вы в первый раз испытываете за рулем — машина слушается!), осознание огромной свободы действия (любую задачу можно решить десятком способов в рамках только одного языка программирования) и упоение собственной гениальностью после красивого решения проблемы дарят ни с чем не сравнимую эйфорию. Минут на пять. Ровно до следующей задачи», — вспоминает Проскурина.

Окружающие Галины относятся к ее выбору спокойно: «Работаешь? Молодец! Программируешь? Ну, бывает…» На этапе поступления в университет отец настаивал на том, что «железо» не женское дело и если уж так тянет, то лучше уж идти на «софт». Галина работает каждый день в мужском коллективе, отмечает, что ей очень комфортно, потому что представители сильного пола, как правило, гораздо более приятные в общении существа в силу их меньшей конфликтности и адекватной реакции на ситуации.

Диспетчер в МЧС: «Главное не паниковать»

Штырлина Надежда — подполковник внутренней службы, старший диспетчер центра управления кризисными ситуациями главного управления МЧС России по городу Москве. График у нее напряженный, каждый день она помогает людям, попавшим в экстренную ситуацию. Диспетчер отвечает за координацию спасателей на местах пожара, взрыва крушения самолетов или при стихийных бедствиях.

Надежда признается, что иногда бывает страшно, но в ее работе главное не паниковать. «Выбрать такую профессию мне посоветовал брат. А вообще, я жена военнослужащего. Мы часто ездили в командировки, а когда вернулись, то брат работал в пожарной охране. Он мне сказал, что характер у меня такой, вот быстро все усваиваю. Итак вот я работаю с 1992 года», — рассказывает она.

В ее подчинении находятся все силы спасателей по столице и 25 диспетчеров. Каждый день надо быть на чеку: оперативно оформлять заявки и следить за происходящим. «Без согласования со мной не выезжает ни одна техника. Особенно та, которая находится на пожаре. Также осуществляем пересылку техники, когда происходит не один пожар. Надо не оставить ни один район, где произошло происшествие. Помнить кто уехал, кто приехал, кто на замене и так далее. И все донести до руководящего состава. Когда много происшествий, то мы не спим сутками. Здесь все нужно выполнять быстро, четко и уметь концентрироваться. И не только себя успокоить, а успокоить людей, которые находятся рядом. Конечно тяжело, когда знаешь, что погибают люди и не все зависит от тебя. Иногда нужно и жесткость проявить, когда люди в панике, но не надо говорить с ними тихо и спокойно. Надо говорить четко и громко, чтобы они отвечали на твои вопросы», — пояснила Штырлина.

Дознаватель в полиции: «Такие профессии не для женщин»

На выбор профессии Марины Товкач повлиял ее отец. Большую часть своей жизни он посвятил службе в органах внутренних дел и всегда был для нее примером. Сейчас она работает дознавателем отдела дознания Управления МВД России по городскому округу Королев, звание: старший лейтенант полиции. «Мне всегда хотелось быть похожей в этом на него. Безусловно, служба в органах многому учит людей. Мой отец всегда желал мне лучшего, и не смотря на то, что мне по началу было очень тяжело и хотелось все бросить и заняться чем-то более простым, я не сдавалась. Ведь я знала, что я должна научиться преодолевать все трудности», — рассказывает Товкач.

Многие из окружения Марины, в большей части — мужчины, считают, что такие профессии не для женщин. По их мнению, девушка должна иметь работу, которая приносит ей исключительно позитив, радость и удовольствие, и не будет связанна с постоянным общением с неблагоприятными слоями общества, стрессами, ненормированными графиками работы и суточными дежурствами.

«Однако при этом в большей части они выражают свое восхищение моей стойкости, терпеливости и целеустремленности. Ну, и конечно, к большому сожалению бывают те, которым одного вида погон на плечах достаточно, чтобы отрицательно отнестись к выбору человека, их носящих. И, как правило, такими людьми оказываются совершенно незнакомые со мной, убежденные, что абсолютно все сотрудники полиции безграмотны и коррумпированы. Но все же такие люди встречаются мне не очень часто. И я надеюсь, со временем их станет меньше, ведь в системе МВД все чаще происходят реформы в лучшую сторону и среди сотрудников полиции становится все больше профессионалов своего дела, имеющих высшее образование», — отмечает она.

Помощник машиниста поезда: «Это шутка такая?»

Юлия Юрова с детства мечтала стать журналистом, пока однажды не попала в кабину машиниста. Ей стало интересно, как все работает: поезд, двигатель, система указательных знаков и механизм управления. И у нее появилась новая мечта — работать машинистом, однако, как выяснилось, женщинам иметь такую профессию нельзя.

«Но, как видите, даже когда я узнала о запрете, меня это не остановило. Не скрою, многие удивлялись моему выбору: родственники, друзья, одноклассники, учителя, однако все они приняли его и поддержали меня в ответственный и непростой момент поступления в Железнодорожный колледж №52. Там мне и сказали, что устроиться машинистом или даже помощником машиниста будет практически невозможно — неженское это дело. Но я не стала отчаиваться и проконсультировалась у юриста, в какой степени допустимы такие гендерные предрассудки и может ли женщина работать машинистом поезда. Специалист подтвердил мне, что согласно закону введен запрет нанимать женщин на такую должность ввиду тяжелых условий труда. Однако если поезд, на котором будет работать женщина, современный и отвечает всем стандартам безопасности, то представительница слабого пола может быть его машинистом. Я знала о том, что железнодорожная сфера постоянно модернизируется, поэтому эксплуатация современных поездов в России не должна была заставить себя ждать», — рассказывает она. Юлию взяли помощником машиниста электропоезда столичного «Аэроэкспресса».

Видя, что в рубке машиниста находится девушка, люди обычно реагируют непредсказуемо. «Их брови либо подозрительно нахмуриваются, либо удивленно поднимаются, далее следуют абсолютно нормальные и ожидаемые вопросы: «Это шутка такая?» Конечно, это удивляет, ведь в кабине машиниста поезда привычно видеть только мужчин. На месте этих людей, бесспорно, я и сама удивилась бы. После подтверждения информации начинаются расспросы о том, каково это и насколько это тяжело/страшно/опасно/интересно и как я вообще выбрала эту профессию. Я всегда стараюсь отвечать объективно, без драматизма, но и заявлять, что это просто, тоже не имею права: это и физический, и умственный, и эмоциональный труд одновременно — мы обслуживаем большой механизм — машину, которая должна на 100% соответствовать всем требованиям безопасности, и её соответствие этим требованиям зависит от многих факторов, в том числе и от ремонтного и эксплуатационного персонала», — говорит Юлия.

Несмотря на свои «мужские» профессии, где нужна сильная уверенность в себе, героини отмечают, что главным для них остается женственность, семья, дом и общение с близкими.