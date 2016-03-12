Посёлок Теренсай, Оренбургская область, 12 марта, 2016, 17:47 — ИА Регнум.



AndyLoveSky, foto-planeta.com Теренсай

Российская власть просто бросила людей, живущих в глубинке, на произвол судьбы и забыла о них. Что из этого вышло, рассказала редактор ИА REGNUMТатьяна Полоскова, побывавшая в поселке Оренбургской области под названием Теренсай, что в переводе означает «Глубокая яма».

В поселке, который находится недалеко от границы с Казахстаном, населения осталось около трех тысяч человек (еще пять лет назад было почти вдвое больше). Совхоз обанкротился, работы нет — в поисках средств к существованию люди выезжают на заработки в ближний Орск, в Оренбург, в другие регионы России. Не исключение и старики — кто чувствует еще силы, тоже едут на работу, где она есть. Жители поселка рассказывают, что нередки случаи, когда работодатели обманывают, и возвращаться приходится обратно ни с чем. Приобретение продуктов в местных магазинах в долг — тоже не редкость. Такова повседневная жизнь.

В советское время это был зажиточный целинный совхоз. Остатки былого благополучия еще видны — школа, клуб, детский сад, добротные дома. Есть и больница, построенная тоже в советское время, только она не работает. Скорая помощь — одна на несколько сел, и если врачи уже везут одного больного в райцентр, то захватить второго, даже с экстренным случаем, они не могут. Присутствия правоохранительных органов также не ощущается. В Теренсае длительное время не было даже участкового. Сейчас участковый имеется, только находится он в другом поселке. Самое точное ощущение после попадания в Теренсай — это зазеркалье. Если спросить у жителей: «Что будет, если кто-то на улице станет жертвой нападения и будет звать на помощь?», ответ дают такой: «Ничего. Еще и на видео поснимают, чтобы в соцсетях выложить».

Отметим, что Адамовский район, в котором находится Теренсай, по криминальным сводкам занимает одно из первых мест в Оренбургской области. В Теренсае к преступности относятся как к обыденному явлению. И без особых эмоций рассказывают, что кого-то жестоко избили, девочка-подросток утопила подружку (мотивы непонятны), кто-то украл мобильные телефоны и тому подобное. Пьяные драки вообще не редкость.

Молодежи, которой не так и много живет в Теренсае, тоже деваться некуда. Как проводят досуг? Раз в неделю — танцы в клубе. Больше делать абсолютно нечего, потому — пиво, водка, у кого-то и наркотики, и общение с противоположным полом, которое тоже часто заканчивается неприятными последствиями.

Жители поселка говорят, что власть для них нечто далекое. Не считая главы поселкового совета, который бьется за копеечный бюджет, чтобы хотя бы осветить улицы и расчистить снег. Что касается районных властей — это нечто из разряда мифического и в общем бесполезного. Реакции на заявления и жалобы селян со стороны районной прокуратуры не было. Встречи участкового с населением либо посещение им домов граждан, проживающих в Теренсае, чтобы выслушать их нужды, — вообще из разряда фантастики.

Результат: народ в Теренсае не ощущает ни присутствия власти, ни своей защищенности; не верит правоохранительным органам, боится их. И давно перестал даже думать о возможности справедливости.

И кончилось все самосудом и групповым убийством человека, который обложил данью (копеечной, но для людей тут и тысяча рублей деньги) весь поселок — за магазин, за ларек, за просто так. В тот роковой день на жертву набросился не один и не два человека. Его и команду вымогателей били всем селом…

Безвластие в российской глубинке возрождает суд Линча. В убийстве в Теренсае участвовало около 30 человек. Это один процент населения поселка. Стояло вокруг и смотрело на это событие еще больше народу. А если и в других местах страны начнет собираться доведенный до отчаянья такой «один процент» и сам вершить суд? Что будет тогда?

Подробности читайте здесь: Новая Кущёвка: «Глубокая яма» Оренбуржья

Все статьи автора: Татьяна Полоскова