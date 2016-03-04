Москва, 5 марта, 2016, 02:27 — ИА Регнум. В Москве в Экспоцентре на Красной Пресне состоялось открытие пятого Салона Шоколада (Salon du Chocolat). В международном фестивале приняли участие порядка 70 участников из 12 стран мира, среди которых кондитеры и шоколатье из Франции, Бельгии, Швейцарии, США, Японии, Армении. На «шоколадном» празднике присутствовали российский дизайнер Вячеслав Зайцев и выдающийся советский хоккеист Владислав Третьяк, который представил свою стокилограммовую шоколадную скульптуру, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Открытие пятого Салона Шоколада в Экспоцентре

На выставке также были представлены страны-производители какао: Кот-д'Ивуар, Гана, Камерун, Мадагаскар и Колумбия.

Как заявили организаторы салона, фестиваль шоколада проводится в целях продолжения российских традиций производства этого продукта и поддержки начинающих шоколатье.

Центральным событием вечера стало дефиле «шоколадных» платьев, 6 из которых привезли из Парижа. В показе участвовала и корреспондентка ИА REGNUM. Автор платья — французский шоколатье Арно Ларер (обладатель титула мастера высшего кондитерского мастерства).

Для широкой публики салон будет открыт с 5−8 марта.

Напомним, первый салон шоколада в России прошел в 2006 году. В 2015 году фестиваль посетили порядка 15 000 гостей.