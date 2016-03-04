Москва, 4 марта, 2016, 19:43 — ИА Регнум. В кинотеатрах «МосКно» покажут лучшие фильмы советского режиссера-сказочника Александра Роу. 8 марта со дня его рождения исполняется 110 лет, но работы знаменитого кинематографиста не перестают быть актуальными. Как сообщили в пресс-службе «МосКино», в период с 10 по 23 марта вниманию зрителей будут представлены его лучшие фильмы-сказки «Морозко», «Вечера на хуторе близ Диканьки», «По щучьему веленью», «Марья-искусница», «Золотые рога», «Варвара-краса, длинная коса».

Цитата из к/ф «По щучьему веленью». реж. Александр Роу. 1938. СССР Емеля

«По щучьему веленью» — самый первый фильм режиссёра. Картина вышла на экраны в 1938 году и поначалу была воспринята настороженно: впервые в истории советского кино животные разговаривали, а волшебный сюжет разыгрывался реальными актерами.

Фильм «Марья-искусница» был поставлен Роу по пьесе Евгения Шварца в 1959 году, после 10 летнего перерыва в работе. Режиссеру не позволили снимать сказку по пьесе Евгения Шварца «Царь Водокрут», и в «Марье-Искуснице воплотились многие мотивы из задуманного, но не осуществленного фильма.

«Вечера на хуторе близ Диканьки» — полнометражный цветной фильм-сказка, был снят на основе повести Николая Васильевича Гоголя «Ночь перед Рождеством» из цикла «Вечера на хуторе близ Диканьки» и вышел на экраны в 1961 году.

«Морозко», по мнению кинокритиков, является лучшей экранизацией Александра Роу. Фильм был снят по мотивам одноимённой русской народной сказки на Киностудии имени Горького в 1964 году. Картина полюбилась советским зрителям и имела успех за рубежом. В 1965 году фильм получил Гран-при Международного фестиваля для детей и юношества в Венеции, а в 1966 вышел в прокат в Англии и США.

«Варвара-краса, длинная коса» —полнометражный цветной фильм, снятый Роу в 1969 году по мотивам сказки Василия Жуковского «Сказка о царе Берендее, о сыне его Иване-царевиче, о хитростях Кощея Бессмертного и о премудрости Марьи-царевны, Кощеевой дочери». Премьера картины состоялась 30 декабря 1970 года.

«Золотые рога» — полнометражный цветной фильм-сказка, последняя работа режиссёра Роу, вышедшая на экраны в 1972 году.

Александра Роу называют первым киносказочником страны. Всего в фильмографии режиссёра 16 фильмов-сказок. Роу также выпустил документальный фильм «Артек» в 1949 году к 25-летию лагеря и стал автором стереофильма «День чудесных впечатлений». В 1968 году режиссёру было присвоено звание заслуженного артиста РСФСР.

В 2004 году об Александре Роу был снят документальный фильм, где о нём вспоминают соратники по съёмкам — директор фильмов Роман Комбрандт, оператор комбинированных съемок Леонид Акимов, редактор Сара Рубинштейн, художник по костюмам Нора Муллер и актер Сергей Николаев.