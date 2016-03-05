Москва, 5 марта, 2016, 23:28 — ИА Регнум. 7 марта в кинотеатрах Москвы откроется масштабная ретроспектива фильмов с участием Андрея Миронова, приуроченная к 75-летию со дня рождения артиста. Об этом сегодня сообщил корреспондент ИА REGNUM. Из 69 картин, в которых сыграл актёр, в показу отобранные самые интересны его роли: миссионера кино Джонни Фёста в «Человеек с бульвара Капуцинов», обаятельного афериста Козодоева в «Бриллиантовой руке», трагических Орландо из «Сказки странствий» и Ханин в фильме «Мой друг Иван Лапшин», и многие другие.

Цитата из к/ф «Старики-разбойники». реж. Эльдар Рязанов. 1971. СССР Андрей Миронов в роли Юрия Евгеньевича Проскудина

«Мы живём в счастливое время, когда всем доступны книги воспоминаний, документальные и игровые фильмы, архивы… И каждый при желании может погрузиться в мир великого художника. Когда речь заходит об актёре такого масштаба, с огромным диапазоном образов: начиная от трагедийных ролей в фильмах «Мой друг Иван Лапшин» и «Фантазии Фарятьева» до бесчисленного количества блистательных комедий, то можно потратить годы на знакомство с этим миром… Однако, возможность оказаться в кинотеатре до сих пор очаровывает нас магией большого экрана. Ведь именно так это кино смотрелось в те времена, когда оно было создано. Когда в кинотеатры стояли очереди. А выход нового фильма становился событием. Поэтому такая ретроспектива замечательный повод вспомнить о прошедшей эпохе советского кино и непреходящем таланте её создателей, где человечность, талант актёра и режиссёра оказывался важнее бюджета фильма или компьютерных эффектов», — прокомментировал корреспонденту ИА REGNUM кинообозреватель Дмитрий Тёткин.

Показы пройдут в кинотеатрах сети «МосКино» «Вымпел», «Звезда», «Искра», «Космос», «Молодёжный», «Сатурн» и «Спутник» в период с 7 по 23 марта. В программе:

«Три плюс два» Генриха Оганисяна 1963;

«Бриллиантовая рука» Леонида Гайдая 1968;

«Старики-разбойники» Эльдара Рязанова 1971;

«Будьте моим мужем» Аллы Суриковой 1981;

«Сказка странствий» Александра Митта 1982;

«Блондинка за углом» Владимира Бортко 1984, и другие.

На съёмочной площадке впервые Андрей Миронов оказался в 1952 году, в возрасте 11 лет, пробуясь на роль в сказке «Садко» Александра Птушко, но не был одобрен режиссёром. Однако, желание играть на сцене в юном Миронове не угасло, он начал выступать в школьном театре, а после школы поступил в Училище имени Бориса Щукина при Театре Вахтангова.

Миронов впервые сыграл в кино в 1962 году, исполнив роль школьника Петра в драме «А если это любовь?» Юлия Райзмана. В том же году он дебютировал на сцене театра в спектакле «24 часа в сутки» Олега Стукалова. В июне Миронов закончил Щукинское училище с красным дипломом и был принят в труппу Московского театра сатиры, где проработал 25 лет.

Сегодня об Андрее Миронове снято около 20 документальных фильмов и телепередач. 21 июня 1990 года в Москве, на доме, где жил Андрей Миронов с 1941 по 1960 годы (угол улиц Петровка и Рахмановского переулка) была установлена мемориальная доска в его память. А в Санкт-Петербурге, на Большом проспекте, в доме некогда принадлежавшем деду Миронова, друг артиста Рудольф Фурманов открыл в 1996 году Театр русской антрепризы имени Андрея Миронова.