Владивосток, 8 марта, 2016, 11:53 — ИА Регнум. Врач по образованию, супруга и мать пятерых детей Наталья Попович в беседе с корреспондентом ИА REGNUM в преддверии Международного женского дня рассказала о детской мечте, поддержке мужа Александра и осознанном подходе к воспитанию. В большой семье пригодился не только консервативный нрав главы семейства, но и психология, занятия йогой, а также старания бежать не только в ногу со временем, но и опережать его.

Семейный архив Многодетная мама Наталья Попович

ИА REGNUM: Вы с супругом всегда хотели иметь большую семью или планы поменялись со временем?

Сама росла я в неполной семье, не было ни братьев, ни сестер, поэтому всегда завидовала тем, у кого они были. В детстве у меня даже была копилка: я хотела купить себе братика или сестренку. По роду своей профессии я связана с проблемой бесплодных браков, работая в «Центре охраны материнства и детства», ежедневно сталкивалась в течение долгих лет с парами, которые мечтали иметь хотя бы одного ребенка, видела, какие трудности приходится преодолевать людям к приближению к своей мечте.

К деторождению я подошла в очень осознанном возрасте, первый ребенок у меня появился в 29 лет. К тому времени у меня уже были и медицинское образование, и сложившиеся отношения в семье. Изначально хотела иметь трех детей, а о пяти даже и не мечтала. Представить, как это будет, тоже не могла.

Немаловажную роль имеет поддержка мужа и его отношение к детям. Кроме того, я всегда восхищалась женщинами-матерями, которые смогли не только подарить жизнь большому количеству детей, что в наш век абортов и контрацепции, очень немаловажно, но и вложить в них душу.

ИА REGNUM: Придумать имя для ребенка — это ответственный шаг. У вас пятеро детей. Как подходили к этому вопросу?

Девочек у нас называл муж. Старшую Анну — в честь моей и его бабушек. Пока я была в роддоме с Анной, мне приснился сон, что вскоре у меня появится вторая дочка, и ее будут звать Надежда. Так и получилось. Мальчиков, у нас их трое, мы называли, исходя из гармоничного сочетания фамилии и отчества. Еще использовался православный календарь святых. Теперь мы воспитываем Сергея, Себастьяна и Стефана.

ИА REGNUM: Как думаете, кто-нибудь из детей решится повторить ваш подвиг?

Для меня слово подвиг означает нечто другое, а рождение детей это естественно. Девчонки сейчас говорят, что у них будет по два ребенка, мальчишки пока еще маленькие, но кто-то уже хочет много детей. Они привыкли быть заботливыми, помогают друг другу, поэтому если не помешают какие-то внешние факторы, думаю, что внуков будет много.

ИА REGNUM: Молодые родители зачастую не знают, какую модель поведения с детьми выбрать. Вы нашли золотую середину?

Я всегда читала много литературы по поводу воспитания детей, зачастую противоречивой. Сожалею, что мои старшие детки видели не всегда меня сдержанной. Когда детей стало больше, конфликтных ситуаций в семье тоже стало больше: ревность, соперничество за внимание родителей, больший объем по хозяйству. Тогда я увлеклась практической психологией, пошла учиться, начала читать профессиональную литературу. Благодаря этому сегодня я имею средства для бережного и внимательного разрешения детских проблем, очень много работаю над собой, над теми шаблонами воспитания, которые видела в своем детстве.

Так как дети в наше время совсем другие, более осознанные, очень тонко чувствующие, они очень быстро схватывают большие потоки информации, родителям сегодня надо идти с ними не в ногу, а стараться бежать впереди на один шаг. По вечерам я им читаю не только сказки, но и притчи. Вместе мы ходим на йогу, обсуждаем, что я узнала нового в психологии, применяем эти знания на практике.

Муж более консервативный, у него военная дисциплина. Его девиз: сказал — сделал. В принципе он прислушивается и к тем новым тенденциям, которые я пытаюсь внедрить в семью, немного отходит в сторону и дает на практике это воплощать. Но если нужна жесткая рука, то здесь супруг встает вперед.

ИА REGNUM: Какой совет можете дать молодым семьям и родителям?

Хочешь изменить ребенка — изменись сам. Не нужно отказываться от идеи иметь много детей, боясь экономической или политической ситуации в стране.

ИА REGNUM: Какого будущего вы желаете для своих детей?

Если нырнуть в историю, то мама хотела видеть меня в карьерном росте, врачом с большими перспективами. Я начала работать, параллельно получала второе высшее образование, а потом сама стала мамой и столкнулась с непониманием и неприятием среди своих родственников. Однако поздней сумела убедить их в том, что быть мамой пятерых детей, не менее значимо, нежели быть хорошим врачом. Тем более что через два года я снова буду работать по специальности.

От детей я не жду чего-то конкретного. Например, старшая дочь Анна, ей 11 лет, хочет быть хоккеистом «Адмирала», мы купили форму и пытаемся уже долгое время прорваться в команду. Сначала нам ничего не могли предложить, но недавно мы узнали, что одна девочка уже есть в хоккейной команде, поэтому с сентября мы попробуем пройти вновь. Девятилетняя Надежда хочет быть стилистом. Мальчики пока еще маленькие, семь лет, четыре года и 10 месяцев, поэтому они еще не определились.