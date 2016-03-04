Тальменка, Алтайский край, 4 марта, 2016, 11:25 — ИА Регнум. Власти районного центра Тальменка планируют убедить общественность в целесообразности строительства храма именно в парке Победы, расположенном в центре села. Вопрос этот вынесен на публичные слушания, которые, согласно постановлению, должны были состоятся 10 марта в зале заседаний администрации поселкового совета. Но на комиссии по проведению этого мероприятия активисты, опасаясь повторения истории с «заинтересованной общественностью», которая уже одобрила строительство храма в январе 2016 года, настояли, чтобы сход перенесли в зал районного Дома культуры, вместимость которого составляет 320 человек. Об этом сегодня, 4 марта, сообщил ИА REGNUM один из участников заседания комиссии Андрей Ласкуткин.

Скриншот страницы Опрос, который инициировала в соцсети «Официальная группа администрации Тальменского района», и который впоследствии был удален

По его словам, недавно так называемая «Официальная группа администрации Тальменского района» на странице одной из соцсетей разместила фотографии и схему предполагаемого строительства, организовав обсуждение и голосование по теме. Но походило оно больше на агитацию с категоричными высказываниями об укреплении веры, духовности и значительного улучшения архитектурного облика центральной площади поселка в случае строительства храма в парке Победы.

По свидетельству корреспондента ИА REGNUM, чтобы усыпить бдительность селян, ранее высказывавших опасения, что возведение здания неизбежно повлечет за собой вырубку деревьев, посаженных в честь ветеранов Великой Отечественной войны, администратор группы даже пошел на хитрость. Разместил изображение деревянного строения с подписью о том, что это якобы пример храма, уже построенного в парке алтайского села Ларичиха. «Как видите, деревья не пострадали», — пояснил администратор.

Но эту информацию практически сразу опроверг один из жителей поселка Александр Кобозов и опубликовал настоящую фотографию из Ларичихи, сопроводив ее комментарием: «Это фото сделано не в Ларичихе! Там тоже пришлось убрать немалое количество насаждений!» Позднее Александр выяснил, что фотография, опубликованная как алтайская, на самом деле сделала в п. Красный (Ленинградская область»).

«На этом месте раньше существовало здание амбулатории, оно сгорело, и все права передали православному приходу апостолов Петра и Павла», — пояснил Александр Кобозов наличие на снимке деревьев, близко расположенных к зданию храма.

«А никто не подумал о том, что построят храм, а рядом на площади будут проходить народные гулянья, праздники. И наш слегка весёлый народ, вернее, отдельные его представители, будут ходить за этот храм справлять свои потребности. И не говорите, что этого не будет», — приводит довод Ольга Цибенко.

«Для такого ответственного строительства администрации следовало бы предложить несколько мест и проектов для широкого обсуждения, а не так, как сейчас, — «рубанули» и всё. Для храма есть более достойные места, но парк — он уже мемориал, вместе со всеми деревьями. Недопустимо разрушать одно святое место, чтобы возвести другое, не менее святое», — считает Ирина Герасимова.

Несмотря на очевидный казус с подменой фотографий, вышеприведенные доводы жителей Тальменки администратор «Официальной группы администрации Тальменского района» охарактеризовал не иначе, как «бессмысленные перепалки охранников деревьев».

А после публикации в группе ссылки на статью ИА REGNUM «Бизнес?»: на Алтае собираются вырубить Аллею Победы, чтобы построить храм» автор был исключен из группы. «Они вообще удалили тему из группы! И создали новую, с закрытыми комментариями и без опроса», — сообщил редакции Андрей Ласкуткин.

«Советская символика мемориалов, воздвигнутых в советское время в городах и районах Алтайского края, объединяла память для всех воинов Красной армии независимо от их национальности и вероисповедания. Можно вспомнить, что в Тальменском районе в годы войны жили и призывались и в РККА, и в Войско Польское и католики тоже. А теперь планы строительства именно храма РПЦ у созданного во времена СССР Мемориала Славы можно расценивать как попытку переписать историю и «перетащить» павших воинов-земляков разных национальностей и веры исключительно в одну конфессию», — заявил ИА REGNUM алтайский краевед Евгений Платунов.

Он также добавил: «Отношения с Польшей и проблема сохранности там советских воинских захоронений далеки от идеальных. Будет ли способствовать взаимопониманию с поляками «окормление» мемориала в Тальменке — ответ, наверное, очевиден».

Как уже сообщало ИА REGNUM, ветераны Великой Отечественной войны, проживающие в Тальменском районе Алтайского края, вновь вынуждены воевать за честь и память своих земляков, не вернувшихся с фронта.

Дело в том, что Алтайской епархии приглянулось место, где расположена Аллея Победы с мемориальным комплексом. В январе 2016 года было заявлено, что там, с одобрения некой «заинтересованной общественности», будет построен православный храм.

Как выяснилось, таким образом священники реализуют программу «храм шаговой доступности». Озвученное ими же заявленное о том, что место для культового учреждения выбрано потому, что на центральной площади Тальменки можно собрать больше денег с прихожан, хоть и было впоследствии дезавуировано, но общественность всколыхнуло.

«В самом оптимистическом варианте аллея Героев будет вести к церковным сараям, за которыми затаится мемориал. Парк и мемориал создавались старшим поколением жителей в память о тысячах земляков, павших в Великой Отечественной войне 1941—1945 годов, и уничтожать его, даже частично, никто не имеет морального права», — заявлял ранее коммунист Вячеслав Латышев. Его открытое обращение помогло добиться предстоящего референдума.

Некоторые ветераны, с которыми удалось пообщаться редакции ИА REGNUM, известие о готовящемся покушении на территорию Аллею Победы встретили со слезами на глазах. Фронтовики и коммунисты заявили о готовности «костьми лечь», но отстоять свою святыню — парк Победы.