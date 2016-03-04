Воронеж, 4 марта, 2016, 09:15 — ИА Регнум. Практически все поручения президента России в Воронежской области выполняются вовремя — к такому выводу пришел полномочный представитель президента Российской Федерации в Центральном федеральном округе Александр Беглов, посетивший регион 3 марта, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе губернатора.

Фото управления по взаимодействию со СМИ и административной работе правительства Воронежской области

Первым пунктом рабочей поездки Александра Беглова и губернатора Алексея Гордеева стало животноводческое предприятие ООО «Заречное» в с. Нелжа Рамонского района — крупнейший инвестпроект, связанный с развитием мясного скотоводства. Всего производственные площадки компании размещены в четырех районах области, в Рамонском районе создано базовое предприятие.

Гости посетили площадку для хранения и приготовления кормов и фидлот — здесь содержится 12,5 тыс. голов КРС. Заключительный откорм молодняка высокоэнергетическими кормами для получения мраморного мяса проводится по современным технологиям.

В селе Ступино Александр беглов и Алексей Гордеев побывали на мясохладобойне. Проект был запущен в эксплуатацию в 2014 году, в, а этом году мясокомбинат выходит на проектную мощность — 20 тыс. тонн мяса в год или до 50 голов крупного рогатого скота в час (это 100−120 тонн продукции в сутки). В прошлом году стартовало производство продукции из отечественных пород КРС под маркой «Заречное», которая уже продается в торговых сетях и магазинах Центрального федерального округа.

Следующим пунктом посещения стал кондитерский комбинат ООО «КДВ Воронеж». Сейчас здесь запущено 20 производственных линий. Ведутся работы по монтажу и тестовые запуски на шесть линиях, в том числе по производству глазури и начинок, сдобного печенья и крекера. Работают на предприятии более тысячи человек.

«Мы сегодня смотрели несколько объектов, работа которых как раз направлена на выполнение поручения Президента РФ об импортозамещении. Мы увидели прекрасную агроферму, которая на сегодняшний день поставляет на наш рынок качественные продукты питания. И самое главное, что там создаются высокотехнологичные рабочие места, заботятся о людях», — отметил Адександр Беглов, добавив, что практически все поручения президента России в Воронежской области выполняются вовремя.

В Воронеже полпред в ЦФО Александр Беглов и губернатор Алексей Гордеев приняли участие в церемонии возложения венков к могиле Неизвестного солдата на площади Победы. Затем они побывали в учебном городке Военно-воздушной академии им. профессора Н.Е. Жуковского и Ю.А. Гагарина. В частности, гости увидели, как проходят службу операторы научной роты, сформированной в академии в 2013 году.

Сегодня службу в научной роте завершили 119 операторов, из которых 44 (46%) заключили контракт о прохождении военной службы и назначены на первичную офицерскую должность с присвоением воинского звания «лейтенант». На научные и инженерные должности предприятий оборонно-промышленного комплекса принят 21 выпускник научной роты, а пятеро продолжили обучение в аспирантуре профильных вузов.

Военнослужащие ведут прикладные научные исследования по приоритетным для Минобороны РФ направлениям — за два с небольшим года уже оформлено 18 заявок на выдачу патента на изобретение, разработано 95 рационализаторских предложений, подано 75 заявок на получение свидетельств о регистрации программ для ЭВМ.

В классе исследований высокоточного оружия Алексею Гордееву и Александру Беглову продемонстрировали несколько проектов, над которыми успешно работают служащие научной роты — в том числе «Аппаратно-программный комплекс оценки лазерных систем наведения высокоточного оружия на помехоустойчивость», который на форуме «Армия-2015» был признан лучшим инновационным проектом министерства обороны РФ.

Александр Беглов и Алексей Гордеев в рамках поездки также обсудили ряд вопросов, касающихся ситуации в регионе — поднималась и тема ликвидации ветхого жилого фонда, строительство школ и ликвидация второй смены, организация дошкольного образования. В числе обсуждаемых вопросов также поднималась тема роли и ответственности бизнеса в принятии решений, как в экономической политике, так и в социальной, например, роли Торгово-промышленной палаты на всех уровнях, начиная с районного муниципального уровня.

«Очень динамично развивается Воронежская область во всех отраслях ‑ и в промышленности, и в сельском хозяйстве, и в социальной сфере. Правительство региона выполняет все те программы, которые намечены, и те поручения, которые даны президентом РФ», — подвёл итог поездки Александр Беглов.