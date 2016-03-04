Чебоксары, 4 марта, 2016, 08:10 — ИА Регнум. В столице Чувашии продолжается работа по формированию платного парковочного пространства. Из 20 мест, предварительно согласованных с ГИБДД, определены девять территорий, где могут появиться платные паркинги. Предложенные варианты поддержали горожане на общественных слушаниях, сообщили ИА REGNUM в мэрии Чебоксар.

cap.ru Президентский бульвар

Рабочей комиссией рассмотрено 20 потенциальных мест для размещения платных парковок, получивших положительное заключение Госавтоинспекции Чувашии. Из них девять площадок были вынесены на общественное обсуждение и были поддержаны.

В мэрии полагают, что закрытые парковки необходимо создать по улице Привокзальная, 1 (на 100 машино-мест) и по улице К. Маркса, 47 (53 места). Открытые паркинги предложено организовать на площади Республики, 1 (на 141 место), по улице Гладкова (97 мест), переулку Бабушкина (107 мест), на проезде по улице К. Маркса, 52 (31 мест), по Президентскому бульвару, 1/15 (32 места), улице Ленинградская (50 мест) и по проспекту Ленина, 2 (28 мест). По всем адресам предусмотрены места для инвалидов.

В мэрии отмечают, что транспортная «перенасыщенность центра столицы республики грозит перерасти в настоящую проблему». С 2010 по 2015 год прирост транспорта в Чебоксарах составил 25,6%, а к началу 2015 года было зарегистрировано почти 112 тыс. единиц различного автомототранспорта. То есть в среднем на четырёх горожан приходится по одному транспортному средству, говорят в администрации города.

Напомним, системная и комплексная работа над организацией платного парковочного пространства была начата в Чебоксарах 2014 году, разработано положение о порядке создания и использования платных паркингов.

По данным администрации Чебоксар, муниципальный платный паркинг также работает в таких городах, как Калуга (35 рублей в час), Красноярск (30 рублей), Тула (30 рублей), Белгород (30 рублей). В Екатеринбурге платные парковки действуют в пределах четырех улиц в центре города, стоимость одного часа — 30 рублей. В Казани проект заработал в январе 2015 года, здесь действует гибкая система: некоторые парковки разрешают парковаться бесплатно на 15 минут, другие — на час. Стоимость одного часа — 50 рублей. Работы по организации муниципального парковочного платного пространства ведутся в Нижнем Новгороде, Челябинске и Костроме.