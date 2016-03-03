Красногорск, 3 марта, 2016, 10:41 — ИА Регнум. Единые для всех муниципалитетов Подмосковья компенсации на покупку школьной формы и обеспечение горячим питанием детей из многодетных семей могут ввести в регионе. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе правительства Московской области

Борис Заболоцкий. Семья. 2012

По словам первого зампреда правительства области Ольги Забраловой, сейчас компенсации сильно различаются по районам Подмосковья, и их необходимо сделать едиными.

«Каждый район в зависимости от своего финансового состояния может себе позволить обеспечивать детей из многодетных семей либо на две, либо на три, либо на шесть тысяч рублей. Многодетные мамы считают, а мы их поддерживаем, что в Московской области должна быть единая сумма компенсации на школьную форму. Также в каждом районе детей из многодетных семей кормят в школах, но в каком-то районе это только завтраки, в каком-то районе — только обеды, а где-то — завтраки и обеды. Последних большинство — 42 района», — пояснила замперед.

Она также отметила, что зачастую различается и школьное меню, родительская плата за питание также разная.

«Мы взяли время подумать и решить, какое меню будет оптимальным. В течение трех недель мы отработаем экономику данных вопросов», — заключила Забралова.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, на школьное питание в 2015 году было выделено 1,7 млрд рублей на 683 тыс. школьников. В 2016 году школьников стало на 22% по сравнению с 2015 годом (722 тыс. детей), были выделены средства в размере 2,1 млрд рублей с учетом увеличения стоимости питания на одного человека с сентября 2016 года.