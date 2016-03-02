Латакия, Сирия, 2 марта, 2016, 22:13 — ИА Регнум. Генеральный штаб Вооружённых сил Сирийской Арабской Республики и формирования курдов сообщили в российский Центр по примирению о продолжении артиллерийских обстрелов с территории Турции. Об этом сегодня, 2 марта, сообщил начальник центра генерал-лейтенант Сергей Кураленко.

pukmedia.com Солдаты ВС Турции

Он рассказал, что в российский Центр примирения в Латакии продолжает поступать информация от Генштаба ВС Сирии и курдских сил, которые поддерживают режим прекращения огня о непрекращающихся артиллерийских обстрелах с территории Турции.

«Расцениваем эти действия Турции, как откровенно провокационные и направленные на срыв режима прекращения огня и процесса примирения в Сирийской Арабской Республик», — сказал Кураленко.

Напомним, режим перемирия был введен в Сирии 27 февраля. Он касается правительственных сил и отрядов вооруженной оппозиции. Боевые действия против террористов продолжаются.

Турция сразу же после введения режима перемирия заявила, что соглашение не накладывает никаких обязательств на Анкару.