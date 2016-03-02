Москва, 2 марта, 2016, 21:07 — ИА Регнум. Министерство обороны Российской Федерации прокомментировало очередное заявление главнокомандующего объединенными войсками НАТО в Европе, командующего вооруженными силами США в Европе генерала Филипа Бридлава о том, что Воздушно-космические силы РФ в Сирии якобы используют неточное оружие, а Москва превращает потоки беженцев из Сирии в оружие. Соответствующее заявление сделал сегодня, 2 марта, официальный представитель министерства обороны Российской Федерации генерал-майор Игорь Конашенков.

Минобороны.рф Игорь Конашенков

Напомним, выступая на слушаниях в сенате Конгресса США, Бридлва заявил, что что американские военные якобы фиксируют использование в Сирии российскими военными вооружения, не отличающегося высокой степенью точности. «Процент высокоточного оружия очень мал», — подчеркнул генерал.

На основе этого ничем не подкрепленного заявления Бридлав сделал вывод, что именно российские бомбардировки приводят к образованию большого потока беженцев из районов, которые подвергаются бомбардировкам.

Развивая свою мысль дальше, генерал заявил, что именно Россия и Асад вместе намерено превращают миграцию в оружие, пытаясь сломить европейские структуры и европейскую решимость.

Конашенков констатировал, что очередной рецидив «сияния чистого разума» проявился у Бридлава перед очередным посещением комитета по делам вооружённых сил американского конгресса. «Уже не приходится удивляться принятому решению конгрессменов поскорее сменить его на должности главнокомандующего ОВС НАТО в Европе», — отметил представитель Минобороны РФ.

Он напомнил, что миллионные потоки мигрантов хлынули в Европу именно при молчаливом согласии генерала Бридлава, который ничего не сделал, для предотвращения миграционного кризиса.

Конашенков также подчеркнул, что российская военная операция в Сирии началась 30 сентября 2015 года, а потоки беженцев в Европу начались задолго до этого. Кроме того, ООН констатировала, что после начала российской военной операции произошло кратное уменьшение потока беженцев из Сирии.

Что касается «неточного российского оружия», то Конашенков справедливо указал, что точность поражения цели на земле зависит нет только от хороших боеприпасов, которых достаточно имеется в воздушно-космических силах, но и от мастерства пилота, а также качества системы наведения и прицеливания самолета. «Тогда и камнем в колодец попадать не трудно», — сказал генерал-майор.

При этом американцы, которые так кичатся своим высокоточным оружием, с его помощью совершили огромное количество трагических ошибок в Ираке и Афганистане, а с недавних пор и в Сирии.