Хельсинки, 2 марта, 2016, 21:04 — ИА Регнум. За весь срок эксплуатации АЭС Ханхикиви, которую «Росатом» строит в Финляндии, российский бюджет получит более 3 мрд евро налогов, заявил сегодня, 2 марта, глава госкорпорации Сергей Кириенко в ходе выступления в Совете Федерации. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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По словам Кириенко, общий эффект для российской стороны от реализации проекта составит порядка 17,5 млрд евро.

Напомним, что АЭС Ханхикиви, которую намерены создать в общине Пюхяйоки на берегу Ботнического залива к 2023 году, будет построена по российским технологиям. Контракт на сооружение АЭС в Финляндии был подписан финской компанией Fennovoima Oy и «Русатом Оверсиз» в декабре 2013 года. В июне 2015 года Fennovoima Oy подала заявку на получение лицензии на строительство АЭС.

Ранее планировалось, что на финский проект «Росатому» из Фонда национального благосостояния в 2015 году выделят 35,5 млрд рублей, в 2016 году — 51,2 млрд рублей, а в 2017 году — 41,3 млрд рублей. Строительство атомной станции планируется начать в 2017 году, ввести энергоблок в коммерческую эксплуатацию — в 2024 году.