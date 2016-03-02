Киев, 2 марта, 2016, 20:11 — ИА Регнум. Европейская комиссия предоставит свои рекомендации Европейскому парламенту и Совету ЕС относительно отмены визового режима с Украиной — но только после выполнения Украиной взятых на себя обязательств и итогового отчета по этому вопросу.

Александр Горбаруков ИА REGNUM

Об этом заявила представитель Еврокомиссии Тове Эрнст, комментируя информацию, что безвизовый режим для Грузии и Украины будет рассматриваться отдельно, передает Deutsche Welle.

Эрнст выразила надежду, что выполнение Украиной своих обязательств «произойдет скоро».

Вместе с тем народный депутат Верховной рады Владимир Арьев заявил, что Нидерланды выступили за перенос рассмотрения вопроса о безвизовом режиме Украины с ЕС после апрельского референдума.

«Относительно безвизового режима: никакого отказа нет. Голландия требует перенести вопрос на даты после референдума 6 апреля, который запланирован в стране. За это время мы должны доработать в Верховной раде… технические вопросы. Только что еврочиновница Хельга Шмидт заявила, что вскоре все произойдет. Такие заявления не бывают несогласованными», — сообщил Арьев.

Посол Польши на Украине Генрик Литвин убежден, что в 2016 году украинцы «услышат окончательное положительное решение».

«А сколько будет происходить введение решения в жизнь уже практически, сказать трудно. Но я надеюсь, что в 2016 году мы услышим решение и не позднее начала 2017 года будем практически это реализовывать», — заявил польский дипломат.

Других комментариев по данному решению еще нет, официальный Киев сохраняет молчание, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Напомним, ранее в Брюсселе не раз заявляли, что готовы предоставить Украине безвизовый режим при условии, если Киев выполнит все взятые на себя обязательства, в частности, продемонстрирует реальный прогресс в борьбе с коррупцией.

В феврале президент страны Петр Порошенко заявил, что Украина получит безвизовый режим с ЕС «через несколько месяцев».

Напомним, что в декабре 2015 года Еврокомиссия в своем отчете заявила о готовности порекомендовать Европарламенту и Совету министров ЕС предоставить Украине безвизовый режим при выполнении ряда условий. Порошенко даже заявил, что получение Украиной безвизового режима с Европейским союзом поможет Киеву вернуть Донбасс и Крым.