Москва, 2 марта, 2016, 20:09 — ИА Регнум. Налогоплательщикам — физлицам предлагают предоставить право сообщать о своем недвижимом имуществе либо о транспортном средстве (ТС) в налоговый орган по своему выбору. Как передает корреспондент ИА REGNUM 2 марта, соответствующий законопроект внес в Госдуму глава комитета нижней палаты парламента по бюджету и налогам Андрей Макаров («Единая Россия»).

Цитата из к/ф «Служебный роман». реж. Эльдар Рязанов. 1977. СССР «Это же малогабаритная квартира»

В настоящее время налогоплательщики-физлица обязаны сообщать о наличии у них недвижимого имущества либо транспортного средства в налоговый орган по месту жительства либо по месту нахождения объектов недвижимого имущества и транспортных средств в случае неполучения налоговых уведомлений и неуплаты налогов за период владения ими. Законопроект предлагает дать налогоплательщикам возможность предоставлять эти сведения в налоговый орган по своему усмотрению. Как отмечает автор законопроекта, это нововведение улучшит положение налогоплательщиков-физлиц.

В случае принятия закон вступит в силу с 1 июля 2016 года.

Аналогичное право выбора налогового органа по своему усмотрению предусмотрено для налогоплателыциков-физлиц, направляющих в налоговый орган документы, подтверждающие право на налоговую льготу по НДФЛ и земельному налогу.