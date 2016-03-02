Пермь, 2 марта, 2016, 19:58 — ИА Регнум. В Перми главный бухгалтер «Санатория детского дома для детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» с апреля 2014 года по август 2015 год систематически похищала денежные средства с лицевого счета учреждения в счет оплаты своих кредитных обязательств. Общая сумма похищенных средств составила 221 тысячу рублей. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе СУ СКР по Пермскому краю.

Цитата из к/ф «12 стульев». реж Марк Захаров. 1976. СССР

По сути, женщина, пользуясь своим доступом к распоряжению финансами детского дома, расплачивалась бюджетными деньгами за свои долги. 29 февраля по данному факту следователями возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 160 УК РФ «Присвоение и растрата, совершенные лицом с использованием своего служебного положения». Подозреваемой грозит до шести лет лишения свободы. С занимаемой должности женщина уволена еще в 2015 году.

Отметим, что это не первый в Перми случай, когда бухгалтер использует не только бюджетные деньги, но и деньги детей. В январе 2016 года осуждена бухгалтер одной из школ Перми. Женщина выплачивала из школьного бюджета свой банковский кредит, кроме этого, похищала деньги учеников, собранные на оплату питания. В итоге общая сумма ущерба составила 216 тысяч рублей. Обвинение ей также выдвигалось по статье 160 УК РФ. Районный суд тогда признал экс-бухгалтера виновной и назначил ей наказание в виде штрафа размером 300 тысяч рублей.